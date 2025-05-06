Hamas: İsrail 'Gazze' Planıyla Esirleri Feda Edecek

Hamas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne işgali genişletme kararının esirlerini feda etmesi anlamına geldiğini söyledi.

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Hamas: İsrail 'Gazze' Planıyla Esirleri Feda Edecek

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını onaylamasına tepki verildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "yakalama kararı" bulunduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in"Gazze'deki sivillere karşı suç işlemek konusunda ısrarcı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İşgal (İsrail) hükümetinin Gazze'deki kara operasyonlarını genişletme planlarını onaylaması, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri feda etme yönünde açık bir karardır" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'İN 'GAZZE' PLANI

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını 5 Mayıs'ta kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor. Planda, ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti. İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya bu ay yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılmaması halinde ordunun Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırıları başlatmayı planladığını yazmıştı.

Kaynak: AA

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