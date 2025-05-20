Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20–21 Mayıs tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti süresince, Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Haber Merkezi