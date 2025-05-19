Cumhurbaşkanı'ndan Gençlerle Buluşmada 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı'nın burada yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Siz, kıymetli arkadaşlarımın nezdinde yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatı, Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan tüm gençlerimizle gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler Türkiye'nin yüz akısınız, siz milletimizin güven kaynağısınız. Her biriniz bu toprakların medar-ı iftiharı, istikbalimizin kilit taşlarısınız. Rabbim yolunuzu da, bahtınızı da, zihninizi de açık eylesin.

Değerli kardeşlerim, şanla ve şerefle yazdığımız, basiret ve ferasetle süslediğimiz, şefkat ve merhametle son şeklini verdiğimiz tarihimiz nice zorluklarla doludur. Malazgirt önlerinden İstanbul'un fethine, Çanakkale sırtlarından Milli Mücadele'ye, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz'a zafer ve diriliş destanımız her seferinde yeniden kaleme alınmıştır. Bu destanlarda en büyük pay, hiç şüphesiz milletimizin bağrında yetişen gençlerimizin olmuştur. İşte 19 Mayıs 1919, bunun en güzel örneklerinden biridir. Bundan tam 106 sene önce esaret zincirlerini tek tek kırdığımız, emperyal güçleri hezimete uğrattığımız, bu topraklara İslam mührünü tekrar vurduğumuz, bugün dünyanın gıptayla baktığı bir zafere giden yolun ilk adımını attık. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi çok kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı. Sonuçta milletimizle birlikte sizin gibi gençlerimizin fedakarlıklarıyla bezeli mücadelesi sayesinde muhteşem bir zaferle taçlandı.

Sevgili genç kardeşlerim, şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden asırlara salih yolculuğumuz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Spordan savunmaya, diplomasiden güvenliğe, bilimden teknolojiye, enerjiden eğitime her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. Şunu bilmenizi isterim; Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek. Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu; terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

Külliyemizi teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle istiklal ve istikbalimiz için, şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için, hayasız akınlara karşı göğüslerini siper eden tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yiğitler yurdunun bin nefesli göğsüne canlarıyla, kanlarıyla hayat veren tüm gazilerimizi aynı şekilde minnetle, şükranla arıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman ordumuzun tüm mensuplarını, Kurtuluş Savaşımızın bütün neferlerini saygıyla yad ediyorum. Bu düşüncelerle tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi