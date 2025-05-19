İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı! Yaralılar Var

İstanbul Bağcılar'da akşam saatlerinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlattı.

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İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı! Yaralılar Var

Olay saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir iş yerinin kapısına gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, iş yerinin içine doğru ateş ettikten sonra kaçtı.

İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı! Yaralılar Var - Resim : 1

5 KİŞİ YARALANDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde dükkandaki 4 müşteri ve 1 çalışan olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Dükkanda olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Kaynak: DHA

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