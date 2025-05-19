İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı! Yaralılar Var

Olay saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir iş yerinin kapısına gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, iş yerinin içine doğru ateş ettikten sonra kaçtı.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde dükkandaki 4 müşteri ve 1 çalışan olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Dükkanda olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Kaynak: DHA