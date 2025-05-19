İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı! Yaralılar Var
İstanbul Bağcılar'da akşam saatlerinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlattı.
Olay saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir iş yerinin kapısına gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, iş yerinin içine doğru ateş ettikten sonra kaçtı.
5 KİŞİ YARALANDI
Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde dükkandaki 4 müşteri ve 1 çalışan olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirlendi.
KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI
Dükkanda olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı
Kaynak: DHA
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