Adalet Bakanı İlk Kez Açıkladı: Hangi Suçların Cezası Artacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, binlerce kişinin merakla beklediği Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. tv100 ekranlarına konuk olan gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Bakan Tunç, hangi cezaların ne kadar artırılacağını ilk kez açıkladı. Bakan Tunç'un açıklamasına göre kasten yaralama, meskûn mahalde silahla ateş etme ve alkollü araç kullanma gibi birçok suçun cezası artırılacak. Ayrıca kadın, yaşlı ve hasta mahkumlar için konutta infaz süresi de genişletilecek.

Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan gazeteci Sinan Burhan’a Ceza İnfaz Kanunu’ndaki yeni düzenlemelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve tehdit gibi suçların cezalarının artırılacağını belirtirken, meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun kapsamının da genişletileceğini ifade etti. Kurusıkı silahlar da bu suç kapsamında değerlendirilerek, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülecek. Söz konusu eylemin düğün, nişan veya asker uğurlaması gibi etkinliklerde gerçekleştirilmesi durumunda ise ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN YANDI

Yeni düzenlemeye göre alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara yönelik ceza 6 aydan 2 yıla kadar çıkarılacak. Ayrıca trafikte yol kesme fiili, müstakil bir suç olarak tanımlanacak ve bu suçu işleyenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

ÖRGÜT SUÇLARINA YENİ DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurları ve cezası yeniden belirleniyor. Örgüt kurma, yönetme ve üyelik suçlarının cezalarında da artış öngörülüyor.

Kasten işlenen suçlarda ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla; taksirle işlenen suçlarda ise (taksirle öldürme hariç) 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

KONUTTA İNFAZ SÜRELERİ UZATILIYOR

Yeni düzenleme ile bazı özel durumlar için konutta infaz süresi artırılıyor:

Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü bireyler için 1 yıldan 3 yıla,
70 yaş üstü bireyler için 2 yıldan 4 yıla,
75 yaş üstü bireyler için 4 yıldan 5 yıla kadar olan hapis cezaları konutta infaz edilebilecek.
80 yaşını geçmiş kişiler için bu süre 6 yıla kadar çıkarılabilecek.
Ayrıca, hastalık veya engellilik nedeniyle 5 yıla kadar olan hapis cezalarının konutta infazı 10 yıla kadar uzatılabilecek. Doğum nedeniyle verilen cezalarda da bu süre 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Kaynak: tv100

Etiketler
İnfaz düzenlemesi Yılmaz Tunç
Son Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Korkutan Yangın Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Korkutan Yangın
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Kadıköy'de Çirkin Saldırı! Galatasaray Taraftarı Kurşunların Hedefi Oldu Kadıköy'de Çirkin Saldırı! Galatasaray Taraftarı Kurşunların Hedefi Oldu
Ne Sabancı Ne De Koç Holding! Türkiye'de Lider Firmaydı, 43 Fabrikası Bir Gecede İflas Edip Kapandı Ne Sabancı Ne De Koç Holding! Türkiye'de Lider Firmaydı, 43 Fabrikası Bir Gecede İflas Edip Kapandı
ÇOK OKUNANLAR
Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor? Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor?
Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı
İslam Memiş: Rekor Kar Olacak İslam Memiş: Rekor Kar Olacak
Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor
Ev Kadınlarına Emeklilikte Yeni Dönem: Prim Desteği, Yaş İndirimi ve Yıpranma Hakkı Geliyor Ev Kadınlarına Emeklilikte Yeni Dönem: Prim Desteği, Yaş İndirimi ve Yıpranma Hakkı Geliyor