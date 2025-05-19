Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Korkutan Yangın
Kahramanmaraş'ta, bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yükselirken, çevrede panik dolu anlar yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ta Eyüp Sultan Mahallesi’ndeki bir kağıt fabrikasının açık hava deposunda çıktı. Depodaki kağıt balyalarından alevlerin yükseldiğini görenler, hemen depo çevresindeki yangın söndürme sistemini devreye alarak alevlere müdahale etmeye başladı.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Alevler kısa sürede yayılınca ihbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikaya ulaşan ekiplerin çalışması sonrası alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.
Kaynak: DHA
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