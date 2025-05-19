Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Korkutan Yangın

Kahramanmaraş'ta, bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yükselirken, çevrede panik dolu anlar yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Korkutan Yangın

Yangın, öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ta Eyüp Sultan Mahallesi’ndeki bir kağıt fabrikasının açık hava deposunda çıktı. Depodaki kağıt balyalarından alevlerin yükseldiğini görenler, hemen depo çevresindeki yangın söndürme sistemini devreye alarak alevlere müdahale etmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Korkutan Yangın - Resim : 1

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler kısa sürede yayılınca ihbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikaya ulaşan ekiplerin çalışması sonrası alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Kaynak: DHA

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