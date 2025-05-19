DEVA Partisi'nden İstifa Eden Seda Kaya Ösen CHP'ye Katıldı

DEVA Partisi’nden istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görevine devam eden Seda Kaya Ösen, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. CHP’nin İzmir’de düzenlediği mitingde Ösen’e rozetini Genel Başkan Özgür Özel taktı.

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Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili seçilen Seda Kaya Ösen, 22 Nisan’da partisinden istifa etmişti. İstifasının ardından bağımsız milletvekili olarak görevini sürdüren Ösen’in, CHP’ye katılacağı bir süredir kulislerde konuşuluyordu.

Gerçek Gündem Ankara Haber Müdürü Ünsal Ergel, Ösen'in CHP'ye geçişinin bu hafta resmileşeceğini aktarmıştı. Ösen'in durumu ile ilgili beklenen gelişme yaşandı. Seda Kaya Ösen, CHP'nin İzmir mitinginde partiye katıldı. Mitingde Ösen'in partiye katılımı "Sizlere sürprizimiz 13. milletvekilimiz Seda Kaya Ösen" diye anons edildi. Ösen'e rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.

DEVA Partisi'nden İstifa Eden Seda Kaya Ösen CHP'ye Katıldı - Resim : 1

Kaya Ösen’in katılımıyla birlikte CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 135’e yükselirken, partinin İzmir milletvekili sayısı da 13 oldu. Seda Kaya Ösen’in CHP’ye katılması, İzmir’deki siyasi dengeleri değiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti... Seda Kaya Ösen CHP’ye KatılıyorDEVA Partisi'nden İstifa Etmişti... Seda Kaya Ösen CHP’ye KatılıyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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