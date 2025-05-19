Tokat'ta Ağabey Dehşeti! Yengesini Öldürdü, Kardeşini Yaraladı: Savunması 'Pes' Dedirtti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti. Serkan Demir isimli şahıs, kardeşini yaralayıp yengesini katletti. Olayın ardından tutuklanan şahsın ifadesindeki soğukkanlılığı ise 'pes' dedirtti. Demir'in "Kardeşim ukala ukala konuştu, vurdum" dediği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Tokat'ta Ağabey Dehşeti! Yengesini Öldürdü, Kardeşini Yaraladı: Savunması 'Pes' Dedirtti

Dehşet veren olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Bir süredir aralarında miras anlaşmazlığı sebebiyle husumet oluşan Serkan Demir ile aynı binanın zemin katında oturan Emrah Demir (35) ve eşi Safiye Demir (34) arasında evin elektriğinin kesilmesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KARDEŞİNİ VURDU, YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Serkan Demir yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile kardeşine ve yengesine ateş etti. Emrah ve Safiye Demir çifti yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun 6 yerine kurşun isabet eden Safiye Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Emrah Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

1 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Serkan Demir olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emrah ve Safiye Demir çiftinin yaklaşık 1 yıl önce evlendikleri öğrenildi. Safiye Demir’in yarın Karayaka beldesinde toprağa verileceği belirtildi.

‘UKALA UKALA KONUŞTU’

Kardeşini yaralayıp, eşini de öldüren Serkan Demir, hastane raporu için getirildiği Erbaa Devlet Hastanesinde basın mensuplarının sorusunu yanıtsız bıraktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Demir’in ifadesinde “Aramızda bir süredir miras ve oturduğumuz ev yüzünden tartışma yaşanıyordu. Evin elektriğini kestirmişler, konuşmak için kapılarına gittim. Kardeşim ukala ukala konuştu, kavga çıktı tabanca ile vurdum.” dediği öğrenildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Tokat Cinayet
Son Güncelleme:
Kocaeli’de Acı Olay! 16 Yaşındaki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi 16 Yaşındaki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi
Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu
Solak Olanlar Dikkat! Bilim İnsanları Kanıtladı, Bu Hastalık Sol Elini Kullananlarda Daha Yatkın Solak Olanlar Dikkat! Bilim İnsanları Kanıtladı, Bu Hastalık Sol Elini Kullananlarda Daha Yatkın
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi: Çok Kuvvetli Geliyor Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi: Çok Kuvvetli Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor? Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor?
Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı
İslam Memiş: Rekor Kar Olacak İslam Memiş: Rekor Kar Olacak
Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor
Ev Kadınlarına Emeklilikte Yeni Dönem: Prim Desteği, Yaş İndirimi ve Yıpranma Hakkı Geliyor Ev Kadınlarına Emeklilikte Yeni Dönem: Prim Desteği, Yaş İndirimi ve Yıpranma Hakkı Geliyor