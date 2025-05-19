Kocaeli’de Acı Olay! 16 Yaşındaki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yürek yakan bir ölüm yaşandı. 16 yaşındaki bir çocuk, mesire alanında girdiği derede boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun ölümü yakınlarını yasa boğarken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kocaeli’de Acı Olay! 16 Yaşındaki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi

Acı olay, saat 16.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde bulunan Paşa Suyu Mesire Alanı’nda meydana geldi. İddiaya göre dereye giren Arda Gürkan’dan (16) bir süre sonra haber alınamadı.

Kocaeli’de Acı Olay! 16 Yaşındaki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Gürkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çocuğun ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Kocaeli’de Acı Olay! 16 Yaşındaki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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