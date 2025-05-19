Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Elazığ'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Elazığ'ın Şahindere ilçesinde saat 18.12'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 3.4 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 19, 2025
SAHINDERE-BASKIL (ELAZIG) https://t.co/3GC2Z6BDZF
19.05.2025, 18:12:19 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 3.4 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi