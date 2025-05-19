Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Elazığ'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Elazığ'da Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Elazığ'ın Şahindere ilçesinde saat 18.12'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 3.4 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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