Irak Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye’ye 'Yeni Süreç' Desteği: 'Elimizden Geleni Yapacağız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama geldi. Terör örgütü PKK, fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından 'terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

IRAK, YENİ SÜRECİ DESTEKLEYECEK

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, ekonomi forumu kapsamında gittiği Irak'ta Süleymaniye, Kerkük ve Erbil’i kapsayan bir dizi ziyarette bulundu. Bölgedeki temasları sırasında önemli görüşmelere imza atan Çiçek, Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Cemal Raşid'in, Türkiye'deki yeni sürece ilişkin olumlu mesajlar verdiğini aktardı. Çiçek'in aktardığına göre; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen Irak Cumhurbaşkanı, bu sürecini desteklediklerini ve ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Nevzat Çiçek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kerkük, Süleymaniye, Erbil ve belirli yerleri kapsayan bir ziyaret için geldik. Biraz önce Irak Cumhurbaşkanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü ve şunu ifade etti: Türkiye’nin bu sürecini desteklediklerini ve ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Bu resmi anlamda Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmış bir açıklama ve son derece önemli."

Çiçek ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile de görüştüğünü belirtti. Talabani’nin de Türkiye'de yürütülen süreci desteklediklerini ve Türkiye’den yetkililerin ziyaretlerinin sürdüğünü ifade ettiğini aktardı.

Kaynak: tv100