Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi: Çok Kuvvetli Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre çok sayıda ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

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Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi: Çok Kuvvetli Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, zamanla kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın (Salı) öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 28°C
Az bulutlu

İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu

MUĞLA 12°C, 27°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C
Az bulutlu

HATAY 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 26°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 27°C
Az bulutlu

NEVŞEHİR 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Amasya çevreleri ile Samsun, Ordu, ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 7°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi

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