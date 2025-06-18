İşte Yaz Akşamlarının Baş Belası Sivrisineklerin Esamesini Okutmayacak Tüyo

Citronella kokulu mumlar, LED ışıklı sinek tuzakları, bileklikler ya da ultrasonik cihazlar... Tüm bu ürünler yaygın olarak kullanılsa da, yapılan araştırmalar bu yöntemlerin sivrisineklere karşı anlamlı bir koruma sağlamadığını ortaya koyuyor. Özellikle kokulu mumların sıradan mumlara göre kayda değer bir fark yaratmadığı, bilekliklerin ise yalnızca bilek çevresinde kısmi etki sağladığı belirtiliyor. Uzmanlar, sivrisineklerin ışıktan çekinmediğini ve bu nedenle LED ışık tuzaklarının da etkisiz kaldığını vurguluyor.