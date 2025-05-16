DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti... Seda Kaya Ösen CHP’ye Katılıyor

DEVA Partisi’nden istifa eden bağımsız milletvekili Seda Kaya Ösen, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılıyor. Ösen'in rozetini Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti... Seda Kaya Ösen CHP’ye Katılıyor

DEVA Partisi’nden geçtiğimiz aylarda istifa ederek bağımsız kalan ve bir süredir CHP’ye geçeceği söylenen Seda Kaya Ösen'in durumu netleşti. Alınan bilgilere göre, İzmir milletvekili Ösen’in CHP’ye geçişine parti yönetimi tarafından onay verildi.

GRUP TOPLANTISINDA ROZET TAKACAK

Haftaya CHP’ye geçişini resmileştirecek olan Ösen, Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in elinden rozetini takacağı ifade edildi.

Seda Kaya Ösen’in CHP’ye katılması, İzmir’deki siyasi dengeleri değiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 2023 genel seçimlerinde DEVA Partisi listesinden İzmir milletvekili seçilen Ösen, parti içi anlaşmazlıklar nedeniyle kısa süre önce partisinden istifa etmişti.

Seda Kaya Ösen’in katılımıyla birlikte CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı da 135 çıkarken İzmir deki milletvekili sayısı 13’e çıkmış olacak.

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