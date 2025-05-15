DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Yanıtladı: Özerklik Talebi Var mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK, silah bırakma ve fesih kararı aldı.

tv100'de Özel Röportaj'ın konuğu olan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

"Artık çatışmaların, savaşların dönemi değil" diyen Bakırhan, "Dönem değişti, Ortadoğu’da iktidarlar değişiyor, yeni ittifaklar ortaya çıkıyor. Lübnan’da kimi bölgesel güçler gücünü kaybetti. Artık çatışmaların, savaşların dönemi değil. Orta Doğu’daki o mezhepçi yönetimler birer birer tasfiye oluyor. Ülkemizde de Orta Doğu değişirken, Berlin Duvarı nasıl Tamil’i Srilanka’yı etkiliyorsa, Orta Doğu’daki gelişmelerin bizi etkilememesinden bahsedemeyiz. Dönem değişiyor, demokratikleşme, farklılıkları kabul etme, birlikte yaşama en büyük güvenlik budur. Türkiye’nin en büyük güvenliği kullanmış olduğu silahlar ve askeri gücü değil, içeride sağlamış olduğu toplumsal barıştır. Çatışmanın son bulduğu bir ülke bölgenin de en büyük gücü olur" ifadelerini kullandı.

'HERKESİN TEK KİMLİĞE SIKIŞTIRILMASI...'

Bakırhan, "DEM Parti anayasada vatandaşlık tanımının değişmesini talep ediyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye’de yaşayan 85 milyonun tamamı Türk değildir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Çanakkale’de hepimizin dedelerinin kanı var. Bu ülkenin her taşında hepimizin dedelerinin alın teri var. Bu coğrafya hepimizindi ve yüzyıllardır bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla herkesin tek kimliğe sıkıştırılması temel sorunlardan bir tanesidir. Bütün farklılıkları kapsayan bir tanımlama tabii ki iyi olur."

"Silah bırakılmasının ardından terör örgütü PKK, Türkiye’ye karşı mücadele etmeye devam edecek" iddialarına yanıt veren Bakırhan, "Kesinlikle böyle bir durum yok. Böyle bir algı oluşturuluyorsa da Türkiye halkları buna inanmasınlar. Sahici, gerçekçi, Türkiye coğrafyasına demokrasi talep eden insanlardan bahsediyoruz. Kongre kararlarını hep beraber okuduk. Orada gerçekten Türkiye’nin üniter yapısıyla, Türkiye’de beraber yaşamak dışında tek bir şey ima eden bir nokta veya soru işareti söz konusu mu?" dedi.

'SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİ UZATMAMAK GEREKİYOR'

Bakırhan, Lozan tartışmalarına ilişkin de "Ortak vatan çağrısı yapılıyor. Ortak vatan çağrısını yapanlar mevcut sınırları kabul ediyorlar. Lozan ile çizilen sınırlara ortak vatan diyen birisi Lozan’ın neresini tartışıyor, Türkiye’nin neresini bölüyor?" ifadesini kullandı.

PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin konuşan Bakırhan, "Silah bırakma sürecini uzatmamak gerekiyor. Sürecin uzaması kimi provokasyonların, sabotajların, olumsuz bakanların farklı bir şekilde sürece dahil olmalarını getirebilir. Bu süreci uzatmadan bir noktaya vardırmak gerekiyor" dedi.

'ÖZERKLİK İSTESEYDİK, AÇIKÇA İSTERDİK'

Özerklik tartışmalarına ilişkin konuşan Bakırhan, "Bu işin muhatapları olan bizlere neden sormuyorlar? Özerklik isteseydik açıkça isterdik. Korktuğumuz veya sakladığımız için değil yerel demokrasi olsun diyoruz" dedi.

Kaynak: tv100