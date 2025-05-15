Özgür Özel'den Flaş Açıklamalar: 'Terörsüz Türkiye'yi Kim Savunuyorsa, Biz Bir Fazlasını Savunuyoruz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK, silah bırakma ve fesih kararı aldı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE 'EVET' DİYORUM'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'Terörsüz Türkiye' hedefini desteklediklerini belirten Özel, "Biz terör bitsin isteriz. MHP 'terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz?' diyordu. Evet, terörsüz Türkiye istiyorum. PKK terör örgütüdür, silah bırakacağını, kendini fesh ettiğini açıkladı. Bunun başarılabilmesi durumunda çok kıymetli bulurum" dedi.

'ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIM'

"Bu konuda üzerime, partime ne düşerse yapmaya hazırım" diyen Özel, "Bu iş başarılırsa şehit gelmeyecek ne Türk ne Kürt anası ağlamayacak. Bu ülkenin milyonlarca trilyonlarca doları silaha, mühimmata, dünyanın gelişmiş ülkelerin silah tüccarlarına gitmeyecek. Hele hele CHP'yi ülkeyi yönetmeye hazır olduğu dönemde bu oluk oluk para emekliye, işçiye, sanayiye, öğrencilere, ARGE'ye, inovasyona akacak. Bu durumda niye terörsüz Türkiye'yi savunmayayım. Terörsüz Türkiye'yi kim savunuyorsa bir fazlasını biz savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU İŞ SİYASETE KURBAN EDİLECEK İŞ DEĞİL'

Sürecin siyasete kurban edilmemesi gerektiğini dile getiren Özel, “Biz terörsüz Türkiye'ye 'hayır' demiyoruz. Bu iş siyasete kurban edilecek bir iş değil. Büyük sabır ihtiyat ve ihtimamla bu sürece samimiyetle destek vermeyi önemli görüyorum. Bana ‘Komisyon kuruyoruz, demokratikleşme paketi getir’ deseler, ben hazırım. Bu ülkede kan, gözyaşı dursun, para doğru yola harcansın isteriz” diye konuştu.

Süreci sabote etmek gibi bir yaklaşımlarının olmadığını söyleyen Özel, “Bu iktidar süreci beceremezse, kendi iktidarımızda Kürt meselesini demokratik yollarla çözme sözü veriyoruz. Ancak bugün çözmeye karar verirlerse, o noktada Meclis zemininde biz varız" dedi.

Kaynak: Habertürk