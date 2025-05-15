İstanbul'da Bahara Sağanak Molası! Meteoroloji Alarm Verdi: Çok Kuvvetli Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya’nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye'nin kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ülke genelinden 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ile Marmara’nın güneybatısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu akşam saatlerinde Osmaniye'nin kuzeyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak, batısının yer yer gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) bölgenin batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı olması tahmin ediliyor.

BALIKESİR 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölge genelini (Muğla ve Denizli haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) kıyı kesimlerde kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı olması tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağana yağışlı

MANİSA 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay'ın batısı ve Osmaniye, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Antalya'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam Osmaniye'nin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı ile Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı olması tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 28°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 5°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Kaynak: Haber Merkezi