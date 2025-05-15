Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'den Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ele alındığı 2 saat 40 dakikalık görüşme sonrası Zelenskiy, müzakereler için İstanbul'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye’nin acil ateşkes ve barış müzakerelerinin başlatılması yönündeki net tutumunu vurguladı.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Ukraynalı diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'den ayrıldı. Zelenskiy, yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'nin yapılacağı Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek.

Kaynak: AA