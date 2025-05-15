Bakanlık Açıkladı! Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Sınavı Sonuçları Belli Oldu

Millî Eğitim Bakanlığınca, 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar belli oldu.

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Bakanlık Açıkladı! Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Sınavı Sonuçları Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Uzman Yardımcılığı Sınavı sonuçlarını açıkladı. Atanmaya hak kazanan adaylara yönelik duyuruda, adaylardan başka kurumda görev yapan ve muvafakati uygun görülmeyenlerin atamaları yapılmayacağı belirtildi.

Yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine, puan üstünlüğüne göre yedek adaylar atanacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Adaylar, 5 iş günü içinde komisyona itiraz edebilecek ve itirazlar komisyonca en geç 10 iş günü içinde karara bağlanacak. Sonuçlara "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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