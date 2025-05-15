Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi İçin Arnavutluk’a Gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Arnavutluk’a gideceğini açıkladı. Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun Altıncı Zirvesi'ne katılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi İçin Arnavutluk’a Gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Siyasi Topluluğu’nun altıncı zirvesine katılmak üzere 16 Mayıs’ta Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gideceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile AB kurumları liderlerinin davetli olduğu zirveye NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterleri de iştirak edecek" ifadelerini kullandı.

Zirvenin bu yıl “Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem” temasıyla düzenleneceğini belirten Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ana oturumda bir konuşma yapacağını ifade etti. Erdoğan’ın zirve kapsamında Avrupalı liderlerle gerçekleştireceği temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa’nın güvenlik, istikrar ve refahına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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