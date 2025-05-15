Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Kimsenin Kaygısı Olmasın, Ne Yaptığımızı Biliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde ekonomi ve savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye’nin son yıllarda kaydettiği gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de önemli mesajlar verdi.

'EKONOMİNİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ'

Türk ekonomisinin güçlü temellere sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, “Türk ekonomisinin güçlü potansiyeline inanmaktan hiç vazgeçmedik. Türkiye her alanda ileriye gidiyor. Türk ekonomisinin nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. İhracat başta olmak üzere Türkiye'nin ekonominin her alanında yazdığı başarı hikayesine hep birlikte imza attık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ihracat rakamlarındaki artışa dikkat çekerek, “Yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeyi, 265 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir seviyeye taşıdık” dedi. Savunma sanayiindeki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Bir dönem olmadık bahanelerle ülkemize verilmeyen İHA ve SİHA teknolojisinde, bugün dünyada parmakla gösterilen bir konuma geldik” şeklinde konuştu.

'TERÖRÜN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 2 TRİLYON DOLARI BULUYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terörün yalnızca can kaybı değil, aynı zamanda büyük ekonomik ve sosyal maliyetler getirdiğini belirten Erdoğan, “Türkiye 1984 yılından bugüne, 41 yıl boyunca bölücü terörün kanlı eylemlerine sahne oldu. Bu süre zarfında on binden fazla güvenlik görevlimizi şehit verdik, toplamda ise 50 binden fazla insan hayatını kaybetti” dedi. Terörün ekonomik boyutuna da değinen Erdoğan, “Terörün Türkiye’ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin geçmişten bu yana çok büyük bedeller ödediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Binlerce annenin yüreğine kor bir ateş düştü. Türk-Kürt kardeşliği çok derin yaralar aldı. Biz de göreve geldiğimiz andan itibaren hem ülkemizin demokrasi açığını özellikle kapatmak hem de terör belasından ülkemizi ve Kürt kardeşlerimizi kurtarmak için hakikaten çok büyük emek verdik" dedi.

'AĞLAŞANLAR, YAS TUTANLAR VAR'

'Terörsüz Türkiye' sürecinde yaşanan gelişmelerin bazı kesimlerce memnuniyetle karşılanmadığını ifade eden Erdoğan, "Bölücü örgüt çıkıyor, kendini feshettiğini ve silah bırakacağını açıklıyor. Neredeyse yarım asırdır kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor. Doğu ve Güneydoğu bölgemizde vatandaşlarımız terör tehdidi altında yaşamaktan inşallah artık kurtuluyoruz diyerek meydanlarda sevinç halayları çekiyor. Ama bakıyorsunuz birileri karalar bağlamış durumda. 'Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var" dedi.

'NE YAPTIĞIMIZI ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

Cumhuriyetin temel değerlerine yönelik en küçük bir tehditte en önce kendilerinin karşı duracağını söyleyen Erdoğan, tüm adımların “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” ilkeleri doğrultusunda atıldığını belirtti. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Erdoğan, “Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Sayın Bahçeli ile birlikte bu süreci büyük bir sabır ve kararlılıkla yürütüyoruz. Devletimizin tüm kurumları da aynı bilinçle hareket ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Cumhuriyet'imizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz. Ne yapılıyorsa 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır. Yapıcı eleştirilere, tekliflere sonuna kadar açığız, bundan memnuniyet duyarız. Ama 'Terörsüz Türkiye' çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız. Kimsenin kaygısı, endişesi, korkusu olmasın; biz Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Devletimizin tüm kurumları, kadroları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Büyük bir sabırla ve kararlılıkla yürüttüğümüz 'terörsüz Türkiye' girişimimizle ülkemizin huzurunun, refahının, kalkınmasının, ilerlemesinin önündeki bir engeli daha çekip alıyoruz. Terörsüz Türkiye, en çok da Türkiye ekonomisini şaha kaldıracaktır. Türkiye artık yeni bir ligde top koşturmaya başlayacak."

Kaynak: Haber Merkezi