Bursa'da Devlet Hastanesinde Korkutan Yangın

Bursa'da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis otoparkında saat 20.30 sıralarında bir otomobilin motor kısmından duman ve alevler yükseldi.

Çevredeki vatandaşlar vatandaşlar, durumu hastanede bulunan trafik polisleri ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, yangın tüpleriyle araca müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle otomobilin motor bölümünde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA