Adana'da Kan Donduran Olay: Kız Arkadaşını Vahşice Katledip İntihar Etti! Dehşette Dikkat Çeken 'Mektup' Detayı

Ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerinin son adresi Adana oldu. Engin Yüce isimli erkek, 23 yaşındaki kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletti. Cani erkek, katliamın ardından 12. kattan atlayarak intihar etti. Yüce'nin geride 6 sayfalık bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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Adana'da Kan Donduran Olay: Kız Arkadaşını Vahşice Katledip İntihar Etti! Dehşette Dikkat Çeken 'Mektup' Detayı

Kan donduran olay Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla Çiftçi'ye saldırdı.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan genç kadın hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Yüce, geride 6 sayfalık bir mektup bırakarak, 12. kattaki evden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Apartmandan gelen gürültü üzerine çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Engin Yüce ve Şevval Çiftçi'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Adana Kadın cinayetleri
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