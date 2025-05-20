Alacak Verecek Meselesinde Ortalık Savaş Alanına Döndü: Taşlar Sopalar Havada Uçuştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi Sobacılar Çarşısı’nda akşam saatlerinde, esnaf ve müşterisi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınları da dahil olunca, büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

6 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bazı şüpheliler ise ifadesinin alınması için gözaltına alındı.

Kaynak: DHA