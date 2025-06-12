Klimalarda Kırmızı Alarm: Milyonlarcası Geri Çağrılıyor! 'Derhal Kullanmayı Durdurun' Uyarısı Yapıldı, Ülkeler Harekete Geçti

Sıcak yaz aylarında birçok evin vazgeçilmezi olan pencere tipi klimalar, bu kez serinlikten çok hastalık riskiyle gündeme geldi. ABD ve Kanada’da yaygın şekilde kullanılan bazı modellerde tespit edilen teknik sorun nedeniyle, cihazlarda küf oluştuğu ve bunun da öksürük, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlara neden olduğu bildirildi. Artan şikâyetler üzerine harekete geçen yetkililer, sağlık açısından tehlike oluşturan bu cihazların kullanımının derhal durdurulması gerektiğini belirtti.