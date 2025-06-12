Klimalarda Kırmızı Alarm: Milyonlarcası Geri Çağrılıyor! 'Derhal Kullanmayı Durdurun' Uyarısı Yapıldı, Ülkeler Harekete Geçti
Kuzey Amerika genelinde kullanılan milyonlarca pencere tipi klima, insan sağlığına yönelik riskler nedeniyle geri çağırılmaya başlandı. Özellikle ABD ve Kanada'da satışta olan bazı modellerin küf oluşumuna yol açtığı ve ciddi solunum rahatsızlıklarına neden olduğu tespit edildi. Toplamda 1,7 milyon ünitenin etkilendiği belirtilirken, yetkililer vatandaşları cihazlarını acilen kontrol etmeye çağırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sıcak yaz aylarında birçok evin vazgeçilmezi olan pencere tipi klimalar, bu kez serinlikten çok hastalık riskiyle gündeme geldi. ABD ve Kanada’da yaygın şekilde kullanılan bazı modellerde tespit edilen teknik sorun nedeniyle, cihazlarda küf oluştuğu ve bunun da öksürük, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlara neden olduğu bildirildi. Artan şikâyetler üzerine harekete geçen yetkililer, sağlık açısından tehlike oluşturan bu cihazların kullanımının derhal durdurulması gerektiğini belirtti.
17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Midea tarafından üretimi yapılan ve farklı markalar altında satışı gerçekleştirilen klimalarla ilgili toplam 152 kullanıcı bildirimi alındı. Şikâyetlerden 17’si ise ciddi boyutta sağlık sorunlarıyla sonuçlandı. Öksürük, astım benzeri solunum problemleri ve şiddetli alerjik reaksiyonlar görülen vakalar arasında yer aldı.
KÜFÜN KAYNAĞI BELLİ OLDU
ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), Midea’nın U ve U+ serisi klima modellerinde su tahliye sisteminin düzgün çalışmadığını, bu durumun da zamanla cihaz içinde küf oluşumuna yol açtığını açıkladı. Ortam havasına yayılan bu küf partikülleri, özellikle hassas bireylerde solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor.
ÜLKELER ALARMA GEÇTİ
Geri çağırma işlemi yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'yle sınırlı değil. Kanada’da da yaklaşık 46 bin kişinin bu tehlikeli klimalardan satın aldığı belirtiliyor. Kanada makamları da sorunun ciddiyetine dikkat çekerek, benzer bir müdahale sürecinin başlatıldığını duyurdu.
HANGİ MARKALAR RİSK ALTINDA?
Toplatma kararı; Midea’nın yanı sıra Comfort Aire, Danby, Frigidaire, Insignia, Keystone, LBG Products, Bay Cool, Perfect Aire ve Sea Breeze markalı cihazları kapsıyor. Geri çağırma kapsamında olan modeller, Mart 2020 ile Mayıs 2025 arasında piyasaya sürülmüş olup; Home Depot, Best Buy, Costco ve Menards gibi büyük zincir marketlerde ve çeşitli online satış platformlarında yer aldı. Bu cihazların satış fiyatlarının 280 ila 500 dolar aralığında olduğu ifade edildi.
'KULLANIMI DERHAL DURDURUN' UYARISI
Yetkililer, bahsi geçen markalara ait pencere tipi klima kullanıcılarını cihazlarını hemen kullanmayı bırakmaları konusunda uyardı. Vatandaşların, cihazlarının geri çağırma listesinde yer alıp almadığını üretici firmaların resmi internet sitelerinden kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.