Borusan Otomotiv Teke Düşürdü
Tüm elektrikli araç sahibiplerini ilgilendiriyor... Borusan Otomotiv, ChargeIQ adlı yeni uygulamasını devreye soktu.
Kaynak: Haber Merkezi
Borusan Otomotiv, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu arayışındaki dağınıklığı ortadan kaldırmak için ChargeIQ adlı yeni mobil uygulamasını hayata geçirdi. Hem iOS hem Android platformlarında erişime açılan uygulama, farklı operatörlere ait şarj noktalarını tek bir çatı altında toplayarak, kullanıcı deneyimini sadeleştiriyor.
CHARGEIQ ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNE NE SUNACAK?
ChargeIQ ile kullanıcılar:
Türkiye genelindeki tüm şarj istasyonlarını harita üzerinden görebiliyor,
AC/DC soket tipine, enerji gücüne, sağlayıcıya veya yeşil enerji kriterine göre filtreleme yapabiliyor,
Seyahat rotası oluşturarak yol üzerindeki uygun istasyonları planlayabiliyor,
Anlık doluluk bilgisi, soket tipi ve fiyat tarifelerine ulaşabiliyor,
Yorum yapma, değerlendirme ve fotoğraf paylaşımıyla diğer kullanıcılara rehberlik edebiliyor.
ŞARJ SAĞLAYICILARINDA FİYAT KARŞILAŞTIRMA YAPILABİLECEK
Uygulamada ayrıca, kişisel profil üzerinden araç bilgileri girilerek şarj süresi, menzil ve enerji tüketimi gibi veriler izlenebiliyor. Farklı şarj sağlayıcılarının fiyat karşılaştırmaları da uygulama içinde yapılabiliyor.
TÜM ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİ ULAŞABİLECEK
Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik, ChargeIQ’nun sadece kendi temsil ettikleri markalara değil, tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olduğunu belirtti. Tiftik, şu anda Türkiye’de yaklaşık 180 şarj hizmeti veren firmanın bulunduğunu ve ortalama bir kullanıcının bu hizmetlere erişmek için telefonunda 18 ayrı uygulama bulundurduğunu vurgulayarak, ChargeIQ ile bu karmaşanın sona ereceğini ifade etti.
Bugün 220 bini aşkın elektrikli aracın ve 30 binin üzerinde şarj soketinin bulunduğu Türkiye’de, pazarın hızlı büyümesi göz önüne alındığında 2030’da 1,2 milyon araç ve 150 bin soket hedefleniyor.