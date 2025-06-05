Borusan Otomotiv Teke Düşürdü

TÜM ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİ ULAŞABİLECEK

Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik, ChargeIQ’nun sadece kendi temsil ettikleri markalara değil, tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olduğunu belirtti. Tiftik, şu anda Türkiye’de yaklaşık 180 şarj hizmeti veren firmanın bulunduğunu ve ortalama bir kullanıcının bu hizmetlere erişmek için telefonunda 18 ayrı uygulama bulundurduğunu vurgulayarak, ChargeIQ ile bu karmaşanın sona ereceğini ifade etti.

Bugün 220 bini aşkın elektrikli aracın ve 30 binin üzerinde şarj soketinin bulunduğu Türkiye’de, pazarın hızlı büyümesi göz önüne alındığında 2030’da 1,2 milyon araç ve 150 bin soket hedefleniyor.