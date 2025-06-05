Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi

KÜLÇE ALTINA TALEP ARTIYOR

Gram ve çeyrek altına olan geleneksel ilginin yanı sıra, son dönemde külçe altına olan talepte de belirgin bir artış yaşanıyor. Aras Seyrekoğlu, özellikle darphane çekili altınlara getirilen yasal sınırlamaların ardından yatırımcıların yönünü külçe altına çevirdiğini belirtti. Anadolu genelinde ise işçilik maliyeti düşük olduğu için 22 ayar altın türlerinin daha çok tercih edildiği ifade edildi.