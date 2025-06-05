Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi
Altın piyasası, Kurban Bayramı ve yaz dönemi öncesinde yeniden hareketlenirken, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren kuyumculardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Gram altının 3 ay içinde 4.250 TL seviyesinden 5.000 TL’ye yükselebileceği öngörülüyor. Özellikle yatırımcılar için “fırsat dönemi” olarak değerlendirilen bu süreçte, altın biriktirenlerin gram başına yaklaşık 750 TL kazanç sağlaması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Seyrekoğlu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Aras Seyrekoğlu, gram altının Kurban Bayramı sonrası 4.350 TL’ye kadar çıkabileceğini ifade etti. Yıl sonu için tahminlerini 4.500 ila 5.000 TL aralığında belirlediklerini aktaran Aras Seyrekoğlu, “Altın almak isteyenler için şu an avantajlı bir dönem. Fiyatların yıl sonuna kadar ciddi oranda artmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
KÜLÇE ALTINA TALEP ARTIYOR
Gram ve çeyrek altına olan geleneksel ilginin yanı sıra, son dönemde külçe altına olan talepte de belirgin bir artış yaşanıyor. Aras Seyrekoğlu, özellikle darphane çekili altınlara getirilen yasal sınırlamaların ardından yatırımcıların yönünü külçe altına çevirdiğini belirtti. Anadolu genelinde ise işçilik maliyeti düşük olduğu için 22 ayar altın türlerinin daha çok tercih edildiği ifade edildi.
DÜĞÜN SEZONU FİYATLARI DESTEKLİYOR
Altın piyasasındaki hareketliliğin bir diğer nedeni ise yaklaşan düğün sezonu. Seyrekoğlu, özellikle 14 ve 22 ayar takı setlerine olan talebin arttığını ve bu artışın Ağustos ayına kadar devam edeceğini öngördüklerini aktardı. Bilezik ve “Ajda” modeli ağır bileziklerin öne çıkan ürünler arasında yer aldığı ifade edildi.
ONS VE KUR HAREKETLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Altının gram fiyatındaki artış beklentisinin temelinde, ons altında yaşanması beklenen yükseliş bulunuyor. Aras Seyrekoğlu, ons altının 3.360 dolardan 3.400 dolara çıkabileceğini söyledi. Ayrıca döviz kurunda yaşanabilecek düşüşlerin, altının TL bazında değer kazanmasını hızlandırabileceği uyarısında bulundu.