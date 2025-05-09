Yeni Papa Robert Prevost, Trump Karşıtı Çıktı

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olarak seçilen Amerikalı Kardinal Robert Francis Prevost’un, Papa 14. Leo adıyla göreve başlamasının ardından geçmişteki sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi. Trump yönetiminin göçmen politikalarını açıkça eleştiren 14. Leo, özellikle ailelerinden ayrılan göçmen çocuklara ilişkin sert söylemleriyle dikkat çekti.

'BU UTANÇ HEPİMİZE AİTTİR'

2017 yılında, ABD'de çocuk yaşta ülkeye gelen göçmenlerin korunmasını amaçlayan DACA programına destek veren Papa, 2018'de ise Trump yönetiminin çocukları ailelerinden ayırma uygulamasını şu sözlerle eleştirmişti:

“Çocukları ailelerinden ayırmak ve kafeslerde tutmak ne Hristiyanlığa, ne Amerikan değerlerine, ne de ahlaka uygundur. Bu bizim adımıza yapılıyor ve bu utanç hepimize aittir.”

'VİCDANINIZ SIZLAMIYOR MU?'

Maryland’de yaşayan ve üç çocuk babası olan Kilmar Abrego Garcia'nın sınır dışı edilmesine yönelik bir paylaşımı da destekleyen Papa, “Acıyı görmüyor musunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Nasıl sessiz kalabiliyorsunuz?” ifadelerini retweet ederek tepkisini ortaya koymuştu.

'VANCE YANILIYOR...'

Trump’a yakınlığıyla bilinen ve Katolik kökenli olan Başkan Yardımcısı JD Vance hakkında da eleştirilerde bulunan Papa 14. Leo, onun göçmen karşıtı söylemlerine tepki olarak şu başlığı paylaştı: “JD Vance yanılıyor: İsa, sevgimizi sıralamamızı istemiyor.”

TRUMP 'BÜYÜK ONUR' DİYEREK TEBRİK ETMİŞTİ

Tarihte ilk Amerikalı Papa olarak kayıtlara geçen 14. Leo'nun bu açıklamaları yeniden gündem oldu. ABD Başkanı Trump, yeni Papa'yı şu sözlerle tebrik etmişti:

"Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost'u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi