Tesla'da Yeni Lider Dönemi Başlıyor: Elon Musk'ın Tahtı Devrilecek mi?

Yönetim kurulu, Musk’ın dikkatinin Tesla’dan uzaklaştığını düşünerek kendisinden şirkete daha fazla zaman ayırmasını talep etti. İlk etapta bu talebe mesafeli duran Musk, sonrasında yatırımcılara yaptığı açıklamada Mayıs ayı itibarıyla Tesla’ya daha fazla odaklanacağını belirtti.

PİYASA DEĞERİNDE SERT ÇÖKÜŞ

Musk’ın siyasi alandaki faaliyetleri, özellikle hükümete yönelik harcama eleştirileri ve Trump’a yakınlığı, Tesla’nın hem finansal performansını hem de marka algısını zedeledi. Şirketin 2024’te on yıl sonra ilk kez yıllık satış düşüşü yaşaması da bu gerilemenin somut göstergesi oldu. Aralık 2023’te 1,5 trilyon dolara ulaşan piyasa değeri, kısa sürede 900 milyar dolara düştü.

MUSK'IN HABERİ DAHİ YOK

Son finansal veriler de olumsuz. Tesla’nın geliri geçen yıla göre %9, net kârı ise %71 oranında azaldı. Elon Musk bu kötü gidişata rağmen umudunu yitirmediğini söylese de, yönetim kurulu içinde halef arayışının sürdüğü, hatta Musk’ın bundan haberdar olup olmadığının bile net olmadığı ifade ediliyor.

Yaklaşık 20 yıldır Tesla’nın başında bulunan Musk, CEO’luk görevine ek olarak yönetim kurulunda da yer alıyor. Ancak son dönemdeki yasal süreçler, iptal edilen maaş paketi ve artan iş yükü, Musk’ın Tesla’dan yorulduğunu gösteriyor. Musk halen Tesla'nın %13’üne sahip ve doğrudan kendisine bağlı 20 yönetici bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi