Şarj Derdi Tarih Oluyor! Yanlış Duymadınız: 50 Yıl Gerek Kalmayacak, Seri Üretime Geçildi

Betavolt tarafından geliştirilen ve BV100 ismini taşıyan batarya, şarj ya da bakım gerektirmeden tam 50 yıl boyunca çalışabiliyor. Şu an için yalnızca 15x15x15 milimetre boyutlarında üretilen bu minyatür enerji kaynağı, 100 mikrowatt güç ve 3 volt gerilim sağlama kapasitesine sahip.

Bu ileri teknolojili batarya, nikel-63 izotopunun radyoaktif bozunması sonucu ortaya çıkan enerjiyi elektrik akımına çeviriyor. Sadece madeni para büyüklüğünde olan BV100, boyutuna kıyasla olağanüstü bir enerji üretimi vaat ediyor.

ŞARJ DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?

BV100’ün yapısında, nikel-63 tabakaları arasına yerleştirilmiş tek kristalli yarı iletken malzemeler bulunuyor. Bu özel yapı, bataryaya 3.300 megawatt-saatlik enerji depolama kapasitesi kazandırıyor. Böylece batarya, geleneksel lityum iyon bataryalara kıyasla yaklaşık on kat daha fazla enerji yoğunluğu sunuyor.

KULLANIM ALANLARI GENİŞLİYOR

Atom enerjili bataryaların yaygınlaşması; medikal cihazlardan uzay teknolojilerine, savunma sanayiinden uzak bölgelerdeki iletişim altyapılarına kadar pek çok alanda köklü değişikliklere neden olabilir. Ancak bu yeni teknolojinin güvenlik açısından doğurabileceği olası riskler de uzmanların gündeminde yer alıyor.

Mevcut formuyla akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi yüksek enerji tüketen cihazları desteklemeye henüz yeterli olmayan batarya, düşük güçle çalışan sensörler, dronelar ve mikro cihazlar için oldukça elverişli.

DAHA GÜÇLÜ SÜRÜM ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Betavolt, önümüzdeki dönemde daha yüksek kapasiteli modeller geliştirmeyi hedefliyor. Şirketin planına göre 2025 yılının son çeyreğinde 1 watt gücündeki yeni bir versiyon piyasaya sürülecek.

Kaynak: Haber Merkezi