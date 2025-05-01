Şarj Derdi Tarih Oluyor! Yanlış Duymadınız: 50 Yıl Gerek Kalmayacak, Seri Üretime Geçildi

Çin merkezli teknoloji şirketi Betavolt, enerji dünyasında ses getirecek bir yeniliğe imza attı. Firma, cep telefonları başta olmak üzere birçok teknolojik cihazı 50 yıl boyunca kesintisiz çalıştırabilecek atom enerjili bataryasının seri üretimine başladığını duyurdu.

Şarj Derdi Tarih Oluyor! Yanlış Duymadınız: 50 Yıl Gerek Kalmayacak, Seri Üretime Geçildi

Betavolt tarafından geliştirilen ve BV100 ismini taşıyan batarya, şarj ya da bakım gerektirmeden tam 50 yıl boyunca çalışabiliyor. Şu an için yalnızca 15x15x15 milimetre boyutlarında üretilen bu minyatür enerji kaynağı, 100 mikrowatt güç ve 3 volt gerilim sağlama kapasitesine sahip.

Bu ileri teknolojili batarya, nikel-63 izotopunun radyoaktif bozunması sonucu ortaya çıkan enerjiyi elektrik akımına çeviriyor. Sadece madeni para büyüklüğünde olan BV100, boyutuna kıyasla olağanüstü bir enerji üretimi vaat ediyor.

Şarj Derdi Tarih Oluyor! Yanlış Duymadınız: 50 Yıl Gerek Kalmayacak, Seri Üretime Geçildi - Resim : 1

ŞARJ DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?

BV100’ün yapısında, nikel-63 tabakaları arasına yerleştirilmiş tek kristalli yarı iletken malzemeler bulunuyor. Bu özel yapı, bataryaya 3.300 megawatt-saatlik enerji depolama kapasitesi kazandırıyor. Böylece batarya, geleneksel lityum iyon bataryalara kıyasla yaklaşık on kat daha fazla enerji yoğunluğu sunuyor.

KULLANIM ALANLARI GENİŞLİYOR

Atom enerjili bataryaların yaygınlaşması; medikal cihazlardan uzay teknolojilerine, savunma sanayiinden uzak bölgelerdeki iletişim altyapılarına kadar pek çok alanda köklü değişikliklere neden olabilir. Ancak bu yeni teknolojinin güvenlik açısından doğurabileceği olası riskler de uzmanların gündeminde yer alıyor.

Mevcut formuyla akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi yüksek enerji tüketen cihazları desteklemeye henüz yeterli olmayan batarya, düşük güçle çalışan sensörler, dronelar ve mikro cihazlar için oldukça elverişli.

Şarj Derdi Tarih Oluyor! Yanlış Duymadınız: 50 Yıl Gerek Kalmayacak, Seri Üretime Geçildi - Resim : 2

DAHA GÜÇLÜ SÜRÜM ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Betavolt, önümüzdeki dönemde daha yüksek kapasiteli modeller geliştirmeyi hedefliyor. Şirketin planına göre 2025 yılının son çeyreğinde 1 watt gücündeki yeni bir versiyon piyasaya sürülecek.

Paketli Ekmeklerde Cam Skandalı: Parça Parça Zarar Veriyor! Acil Toplatılma Kararı VerildiPaketli Ekmeklerde Cam Skandalı: Parça Parça Zarar Veriyor! Acil Toplatılma Kararı VerildiEkonomi

Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akıllı Telefon bilgisayar Elektrik Elektrikli Otomobil
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Bu Plaja Tatile Giden Diken Üstünde Yüzecek! Deniz Kabuğu, Kum ve Çakıl Taşlarına Dokunmanın Cezası 50 Bin Lira Tatile Giden Diken Üstünde Yüzecek! Deniz Kabuğu, Kum ve Çakıl Taşlarına Dokunmanın Cezası 50 Bin TL
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
İstanbul'un Nisan Ayı Enflasyonu Belli Oldu İstanbul'un Nisan Ayı Enflasyonu Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor
Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu
Kilerde Saklayan Zengin Oldu!Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi Altınla Yarışıyor: Fiyatı 150 Bin TL’ye Satılıyor Kilerde Saklayan Zengin Oldu! Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi 150 Bin TL’ye Satılıyor
Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu