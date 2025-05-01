Bu Plaja Tatile Giden Diken Üstünde Yüzecek! Deniz Kabuğu, Kum ve Çakıl Taşlarına Dokunmanın Cezası 50 Bin Lira

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte deniz tatili planları hız kazandı. Ancak rotasını İngiltere sahillerine çevirmeyi düşünenler için yetkililerden önemli bir uyarı geldi. Plajdan bir çakıl taşı, deniz kabuğu ya da kum almak hiç de masum bir eylem sayılmıyor, tam 1.000 sterlin (yaklaşık 50 bin lira) para cezasına neden olabiliyor.

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Bu Plaja Tatile Giden Diken Üstünde Yüzecek! Deniz Kabuğu, Kum ve Çakıl Taşlarına Dokunmanın Cezası 50 Bin Lira

İngiltere kıyılarında yaygın bir tatil alışkanlığı olan deniz kabuğu ya da çakıl taşı toplamak, aslında yasalara aykırı bir davranış. 1949 yılında yürürlüğe giren Sahil Koruma Yasası, kıyılardaki doğal malzemelerin çakıllar, deniz kabukları, kum ve hatta küçük odun parçaları izinsiz şekilde alınmasını yasaklıyor. Bu malzemelerin kıyı erozyonuna karşı doğal bir koruma sağladığı belirtilirken, her bir taşın ya da kabuğun ekosistem için kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Bu Plaja Tatile Giden Diken Üstünde Yüzecek! Deniz Kabuğu, Kum ve Çakıl Taşlarına Dokunmanın Cezası 50 Bin Lira - Resim : 1

ANINDA BİN STERLİN CEZA VERİLİYOR

Yetkililer, çoğu zaman bilinçsizce yapılan bu davranışın ciddi yasal sonuçlar doğurabileceğini hatırlatıyor. Özellikle Cumberland Belediyesi, plajlardan doğal materyal alanlara kesilen para cezalarıyla tanınıyor. Bir tatil hatırası gibi düşünülen küçük bir deniz kabuğu bile, ağır bir mali fatura ile sonuçlanabiliyor.

Bu Plaja Tatile Giden Diken Üstünde Yüzecek! Deniz Kabuğu, Kum ve Çakıl Taşlarına Dokunmanın Cezası 50 Bin Lira - Resim : 2

HUKUKÇULARDAN UYARI GELDİ

Hukuk uzmanı Daniel McAfee, konuya dair şu uyarılarda bulunuyor:

Bir deniz kabuğu toplamak ilk bakışta masum görünse de, bu materyallerin izinsiz toplanması yasalarca yasaklanmıştır. Kıyılardan doğal öğe almak, çevresel dengeyi bozabilir ve kıyı erozyonunu hızlandırabilir.

Bu Plaja Tatile Giden Diken Üstünde Yüzecek! Deniz Kabuğu, Kum ve Çakıl Taşlarına Dokunmanın Cezası 50 Bin Lira - Resim : 3

EKOSİSTEMİ KORUMAK İÇİN SERT ÖNLEM

İngiltere'nin sahil yasaları yalnızca çevreyi değil, gelecek nesillerin de doğal güzelliklerden faydalanmasını garanti altına almayı amaçlıyor. Bu yüzden yaz tatilinizde İngiltere kıyılarını ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, hatıra olarak bir taş ya da kabuk değil, sadece güzel anılarla dönmeniz en doğrusu olacaktır.

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Kaynak: Haber Merkezi

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