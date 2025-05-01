Borsa İstanbul Nisan Ayını Ekside Kapattı: İşte BİST 100’de En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

Borsa İstanbul’da nisan ayı yatırımcılar için dalgalı geçti. BIST 100 endeksi, mart ayındaki 9659 puan seviyesinden gerileyerek nisan kapanışını 9078 puandan yaptı. Böylece endekste bir aylık değer kaybı %6’yı buldu. Uzmanlara göre, kar açıklamalarındaki zayıflama, faiz artışları ve küresel piyasalardaki belirsizlikler endeks üzerindeki satış baskısını artırdı.

YATIRIMCILAR DİKEN ÜSTÜNDE

Piyasa uzmanları, BIST 100 için 9250 seviyesinin yeniden kazanılmasının pozitif görünüm açısından önemli olduğunu vurgularken, 9050-8870 puan aralığının yeni destek hattı olarak öne çıktığını belirtiyor. Özellikle bilançolarda beklenenin altında gelen karlılık rakamları ve yükselen faiz ortamı, yatırımcılarda temkinli duruşa neden oldu.

FAİZ ARTIŞI VE NOT TEYİDİ

Nisan ayında TCMB, politika faizini %46’ya, gecelik borç verme oranını ise %49’a yükseltti. Fonlamanın büyük kısmı %49 seviyesinden yapılırken, mevduat faizleri de %50 bandına yaklaştı. Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu “BB-” seviyesinde korurken, görünümünü “durağan” olarak sabit tuttu.

Nisan 2025’te BIST 100’de En Çok Yükselen 10 Hisse:

1.Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): %60,36 artış – 62,25 TL

2.Batısöke Çimento (BSOKE): %57,84 artış – 20,74 TL

3.OBA Makarnacılık (OBAMS): %49,27 artış – 67,80 TL

4.RAL Yatırım Holding (RALYH): %25,12 artış – 117,80 TL

5.ENERYA Enerji (ENERY): %23,10 artış – 4,05 TL

6.Batı Çimento (BTCIM): %21,05 artış – 5,29 TL

7.Katılımevim Finans (KTLEV): %20,07 artış – 76,45 TL

8.Işıklar Enerji (IEYHO): %19,84 artış – 10,39 TL

9.TOFAŞ (TOASO): %19,56 artış – 200,00 TL

10.Borusan Yatırım (BRYAT): %13,32 artış – 2.120,00 TL

Nisan 2025’te BIST 100’de En Çok Düşen 10 Hisse:

1.MİA Teknoloji (MIATK): %-24,35 düşüş – 34,74 TL

2.OTOKAR (OTKAR): %-23,59 düşüş – 377,25 TL

3.OYAK Çimento (OYAKC): %-23,00 düşüş – 23,44 TL

4.Türk Traktör (TTRAK): %-20,90 düşüş – 607,50 TL

5.Kardemir D (KRDMD): %-20,80 düşüş – 23,22 TL

6.YEO Teknoloji (YEOTK): %-18,18 düşüş – 42,34 TL

7.Vestel (VESTL): %-17,46 düşüş – 40,38 TL

8.Arçelik (ARCLK): %-17,07 düşüş – 113,70 TL

9.İş Bankası (ISCTR): %-15,99 düşüş – 10,30 TL

10.Altınay Savunma (ALTNY): %-15,58 düşüş – 75,85 TL

Sektörel Performans:

Borsada En Çok Yükselen Sektörler:

1.Finansal Kiralama: %25,48

2.Teknoloji: %6,40

3.Orman, Kâğıt ve Basım: %2,63

Borsada En Çok Düşen Sektörler:

1.Spor: %-10,70

2.Metal Eşya: %-10,65

3.Bankacılık: %-9,30

Kaynak: Türkiye Gazetesi