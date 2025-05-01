Altın Yatırımcısı Güne Şokla Uyandı! Gram Altın 4 Bin Liranın Altına Düştü

Altın sert düşüşle güne başladı. Özellikle gram ve ons altındaki değer kaybı dikkat çekerken, yatırımcılar internet üzerinden "Gram altın ne kadar oldu?", "Altın düşmeye devam eder mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Fiyatlardaki bu ani düşüş, piyasaların yönü hakkında yeni soru işaretleri doğurdu.

GRAM 4 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Günün ilk saatlerinde gram altın yaklaşık yüzde 1,84’lük bir kayıpla 3.995 TL seviyelerine kadar çekildi. Benzer şekilde ons altın da aynı oranda düşerek 3.230 dolar düzeyinde işlem gördü. Uzmanlara göre, bu hareketlilikte jeopolitik gelişmeler, piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırımcıların kâr satışları etkili oldu.

ALTINDA SON DURUM

1 Mayıs itibarıyla altın fiyatları şöyle

Gram altın 3.995,29 TL

Çeyrek altın 6.655,00 TL

Yarım altın 13.311,00 TL

Tam altın 27.033,58 TL

Cumhuriyet altını 26.520,00 TL

Gremse altın 67.797,58 TL

ONS altın 3.230,09 dolar

ALTIN TALEBİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Diğer yandan Dünya Altın Konseyi’nin yayımladığı 2025 yılı ilk çeyrek verilerine göre, altına talep 2016'dan beri en yüksek seviyede. Küresel altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1206 tona ulaştı. Bu rakam, 2016'dan bu yana görülen en yüksek ilk çeyrek seviyesi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi