Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte 1 Mayıs Döviz Kurları…

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda döviz ve altın fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Dolar ve Euro kurundaki anlık değişimler, yatırımcıların ve ekonomiyi izleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, dün itibarıyla doların efektif alış kuru 38,3415 TL, satış kuru ise 38,4952 TL olarak açıklandı. Önceki güne göre hafif bir artış gözlemlendi. Euro/dolar paritesi ise uluslararası piyasalarda 1,1330 seviyesindeyken, sterlin/dolar 1,3330, dolar/yen ise 142,80 düzeyinde seyretti.

Yeni güne başlarken Dolar/TL kuru 38,4837 alış ve 38,5167 satış fiyatlarıyla işlem görürken, Euro/TL kuru ise 43,7574 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi