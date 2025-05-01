Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve arka arkaya yapılan ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

1 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum şöyle:

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 45,18 TL, motorin 45,39 TL, LPG ise 27,39 TL'den satılıyor.

Anadolu yakasında ise benzin 45,03 TL, motorin 45,27 TL, LPG 26,79 TL seviyelerinde.

Ankara’da benzin litre fiyatı 45,79 TL, motorin 46,20 TL, LPG ise 27,29 TL olarak belirlendi.

İzmir’de ise benzin 46,15 TL, motorin 46,54 TL ve LPG 27,24 TL'den satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi