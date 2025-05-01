Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 1 Mayıs 2025 Pazartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Son Güncelleme:
Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve arka arkaya yapılan ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

1 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum şöyle:

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 45,18 TL, motorin 45,39 TL, LPG ise 27,39 TL'den satılıyor.

Anadolu yakasında ise benzin 45,03 TL, motorin 45,27 TL, LPG 26,79 TL seviyelerinde.

Ankara’da benzin litre fiyatı 45,79 TL, motorin 46,20 TL, LPG ise 27,29 TL olarak belirlendi.

İzmir’de ise benzin 46,15 TL, motorin 46,54 TL ve LPG 27,24 TL'den satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Benzin Motorin Motorin fiyatları
Son Güncelleme:
Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor! Süre Uzatıldı, Yeni Tarih Duyuruldu Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor! Süre Uzatıldı
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
450 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yarı Maaşa Bağladı: Faiz Oranları Güncellendi 450 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yarı Maaşa Bağladı: Faiz Oranları Güncellendi
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de
Boşanmasının Ardından Soluğu Eğlence Mekanında Aldı! Çiğdem Sabancı Yeni Hayatına Dansla 'Merhaba' Dedi Çiğdem Sabancı Yeni Hayatına Dansla 'Merhaba' Dedi
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir Listede... Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı
Cumhurbaşkanı'ndan Sürpriz Ziyaret: Kafede Vatandaşlarla Sohbet Etti Cumhurbaşkanı'ndan Sürpriz Kafe Ziyareti
Van'da Can Pazarı: Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var Van'da Can Pazarı