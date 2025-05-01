Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor! Süre Uzatıldı, Yeni Tarih Duyuruldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt satışlarında taşıt plakalarının yeni nesil ödeme sistemlerine manuel giriş yapılmadan otomatik olarak aktarılabilmesini sağlamak amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasının geliştirildiğini duyurmuştu. Uygulamayla ilgili usul ve esaslar, 5 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Tebliğ ile kamuoyuna açıklanmıştı. Bu çerçevede, işletmelere dahil edilen veya kiralama yoluyla edinilen iş araçları için sistemin 1 Mayıs 2024 itibarıyla devreye alınması öngörülüyordu.

Uygulamanın hayata geçmesi için kullanıcıların 31 Ocak’a kadar “utts.gov.tr” internet adresi üzerinden başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyordu. Ayrıca taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB), istasyonlardaki pompalara Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve bu donanımların birbiriyle bağlantısını sağlayan Tabanca İletişim Modülü’nün (TİM) kurulması şart koşulmuştu. Tüm ekipmanların 30 Nisan'a kadar takılıp çalışır hale getirilmesi planlanmıştı.

SÜRE UZATILDI

Yapılan açıklamada, uygulamanın yaygınlaştırılması için bugüne kadar yapılan çalışmalarda önemli bir yol kat edildiği, ancak sistemin yeni olması nedeniyle bazı kullanıcıların yükümlülüklerini henüz tamamlayamadığı belirtildi. Bu durumu göz önüne alan Başkanlık, eksiklerini tamamlayamayan mükellefler için süre uzatımına gitti.

Bu doğrultuda, “TTO, TTB ve diğer donanımlara ilişkin olarak 31 Ocak'a kadar ‘utts.gov.tr’ internet sitesinden yapılması gereken başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin süre 2 Haziran'a uzatıldı.” Ayrıca, TTO, TİM ve TTB'lere yönelik olarak yapılması gereken montaj, kullanım gibi işlemlere ilişkin olarak belirlenmiş olan 30 Nisan tarihi, akaryakıt istasyonu işleten mükellefler için 2 Haziran'a, taşıt sahipleri için ise 30 Haziran'a uzatıldı.

Başkanlık açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: “Bu kapsamda akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve TİM'leri taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil ödeme kaydedicilerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor. Vergi mükelleflerinin ise kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak en geç 30 Haziran'a kadar taşıtlarına TTB taktırarak kullanmaya başlaması gerekiyor.”

Kaynak: AA