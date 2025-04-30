450 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yarı Maaşa Bağladı: Faiz Oranları Güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son faiz artırımı, bankaların mevduat faiz oranlarını da yukarı çekti.

450 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yarı Maaşa Bağladı: Faiz Oranları Güncellendi

Bankaların faiz oranlarında gittiği değişiklik sonrası, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için cazip fırsatların önünü açtı. Birçok banka 1 aylık vadelerde yüzde 50’ye yaklaşan faiz oranlarıyla öne çıkarken, 450 bin TL’lik bir yatırım için sunulan kazançlar dikkat çekici seviyelere ulaştı.

450 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yarı Maaşa Bağladı: Faiz Oranları Güncellendi - Resim : 1

BANKALARIN FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

En yüksek faizi yüzde 50 oranla CEPTETEB ve HSBC sundu. Bu oranla 1 ay sonunda yatırımcıya 16.767 TL net kazanç sağlanabiliyor. Onları yüzde 49,5 ile DenizBank Kaptan Hesap, yüzde 49 ile Fibabanka ve Odeabank izliyor.

450 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yarı Maaşa Bağladı: Faiz Oranları Güncellendi - Resim : 2

ING, ON Dijital Bankacılık ve QNB Finansbank gibi bankalar da yüzde 48,5 civarında faizle rekabete dahil olurken, Ziraat Bankası gibi kamu bankalarında oranlar yüzde 40 seviyesinde kaldı. En düşük faizi ise yüzde 35,5 ile İş Bankası sundu ve bu oranla 450 bin TL’lik yatırımla bir ayda yaklaşık 11.900 TL kazanç elde edilebildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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