Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Satışları 1 Milyonu Geçti: Otomotiv Pisasasının Zirvedeki Adı Belli Oldu

1982'den bu yana toplamda 15 milyon adetten fazla satılan Corsa, Avrupa'da özellikle Almanya ve Birleşik Krallık gibi pazarlarda küçük sınıfın lideri konumunu sürdürüyor.

SATIŞLARI HER YIL REKORA KOŞUYOR

2025'in ilk çeyreğinde Avrupa’daki tescil sayısı bir önceki döneme göre yüzde 18 artarken, model Hırvatistan, Hollanda, Norveç ve Slovenya gibi pazarlarda da üst sıralarda yer aldı.

'BAŞARI GRAFİĞİNİ KORUYOR'

Opel CEO’su Florian Huettl, Corsa’nın canlı tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve kompakt yapısıyla farklı kullanıcı profillerine hitap ederek başarı grafiğini koruduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi