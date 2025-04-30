Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Satışları 1 Milyonu Geçti: Otomotiv Pisasasının Zirvedeki Adı Belli Oldu

Opel’in B segmentindeki modeli Corsa, 2019’dan bu yana üretilen mevcut nesliyle dünya genelinde 1 milyonun üzerinde satışa ulaştı.

Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Satışları 1 Milyonu Geçti: Otomotiv Pisasasının Zirvedeki Adı Belli Oldu

1982'den bu yana toplamda 15 milyon adetten fazla satılan Corsa, Avrupa'da özellikle Almanya ve Birleşik Krallık gibi pazarlarda küçük sınıfın lideri konumunu sürdürüyor.

Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Satışları 1 Milyonu Geçti: Otomotiv Pisasasının Zirvedeki Adı Belli Oldu - Resim : 1

SATIŞLARI HER YIL REKORA KOŞUYOR

2025'in ilk çeyreğinde Avrupa’daki tescil sayısı bir önceki döneme göre yüzde 18 artarken, model Hırvatistan, Hollanda, Norveç ve Slovenya gibi pazarlarda da üst sıralarda yer aldı.

Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Satışları 1 Milyonu Geçti: Otomotiv Pisasasının Zirvedeki Adı Belli Oldu - Resim : 2

'BAŞARI GRAFİĞİNİ KORUYOR'

Opel CEO’su Florian Huettl, Corsa’nın canlı tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve kompakt yapısıyla farklı kullanıcı profillerine hitap ederek başarı grafiğini koruduğunu ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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