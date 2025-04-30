İhtiyaç Kredilerinde Faizler Tırmanışta: Kısa Vadede Oranlar Tümden Değişti

Bankaların ihtiyaç kredisi ürünlerinde faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Özellikle kısa vadeli kredi taleplerinde ciddi artışlar göze çarparken, 30 Nisan 2025 itibarıyla 12 ay vadeli kredilerde faiz oranları %3,89 seviyelerine ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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İhtiyaç Kredilerinde Faizler Tırmanışta: Kısa Vadede Oranlar Tümden Değişti - Resim: 1

24 ve 36 ay vadeli kredilerde biraz daha ılımlı faizler uygulanıyor. Bu gelişmeler, nakit ihtiyacı olan tüketicileri en avantajlı kredi seçeneklerini aramaya yöneltti.

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İhtiyaç Kredilerinde Faizler Tırmanışta: Kısa Vadede Oranlar Tümden Değişti - Resim: 2

Nisan ayı sonunda açıklanan güncel oranlara bakıldığında, 12 ay vadeli kredilerde faiz artışı sürerken, orta ve uzun vadeli seçeneklerde daha dengeli oranlar dikkat çekiyor. İşte 100 bin TL tutarında 36 ay vadeli bir krediye ait güncel bir ödeme planı:

Kredi Tutarı: 100.000 TL

Vade: 36 Ay

Faiz Oranı: %3,19 (Denizbank)

Aylık Taksit: 5.397 TL

Toplam Geri Ödeme: 194.287 TL

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İhtiyaç Kredilerinde Faizler Tırmanışta: Kısa Vadede Oranlar Tümden Değişti - Resim: 3

BUNU YAPAN DAHA FAZLA ÖDEYECEK

Kredi kullanırken yalnızca aylık taksit tutarına odaklanmak, tüketiciler için yanıltıcı olabiliyor. Faiz oranı ve vade süresi birlikte değerlendirildiğinde, toplam maliyet oldukça farklılaşabiliyor.

İşte örnek bazı kredi vadelerine göre oluşan yıllık toplam maliyetler:

12 Ay Vade: Yaklaşık %36,32 toplam faiz yükü

24 Ay Vade: Yıllık maliyet oranı %57’ye yaklaşıyor

36 Ay Vade: Faiz maliyeti %94’e kadar çıkabiliyor

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, tüketicilere sadece düşük faizli kampanyalara değil, uzun vadede geri ödeme yüküne de dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor. Vade süresi uzadıkça aylık ödemeler düşüyor gibi görünse de, toplamda cebinizden çıkacak para çok daha yüksek olabiliyor.

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İhtiyaç Kredilerinde Faizler Tırmanışta: Kısa Vadede Oranlar Tümden Değişti - Resim: 4

İYİ KARŞILAŞTIRMA ŞART

Bu dönemde ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenlerin, bankaların sunduğu faiz oranlarını detaylı bir şekilde karşılaştırması büyük önem taşıyor. Faizlerin tırmanmaya devam ettiği bir süreçte, doğru vade ve uygun oran kombinasyonunu bulmak, bütçe yönetimi açısından kritik hale geldi.

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