İhtiyaç Kredilerinde Faizler Tırmanışta: Kısa Vadede Oranlar Tümden Değişti

BUNU YAPAN DAHA FAZLA ÖDEYECEK

Kredi kullanırken yalnızca aylık taksit tutarına odaklanmak, tüketiciler için yanıltıcı olabiliyor. Faiz oranı ve vade süresi birlikte değerlendirildiğinde, toplam maliyet oldukça farklılaşabiliyor.

İşte örnek bazı kredi vadelerine göre oluşan yıllık toplam maliyetler:

12 Ay Vade: Yaklaşık %36,32 toplam faiz yükü

24 Ay Vade: Yıllık maliyet oranı %57’ye yaklaşıyor

36 Ay Vade: Faiz maliyeti %94’e kadar çıkabiliyor

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, tüketicilere sadece düşük faizli kampanyalara değil, uzun vadede geri ödeme yüküne de dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor. Vade süresi uzadıkça aylık ödemeler düşüyor gibi görünse de, toplamda cebinizden çıkacak para çok daha yüksek olabiliyor.