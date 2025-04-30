Altın Fiyatları, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Ons Altında 9 Yıl Sonra Bir İlk! Talep Patladı, Piyasalar Kızıştı
Dünya genelinde altına olan ilgi, 2025’in ilk çeyreğinde son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'nin ticaret politikaları, jeopolitik tansiyonlar, küresel borsalardaki dalgalanmalar ve zayıflayan dolar, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan 2025 yılı ilk çeyrek "Altın Talep Trendleri" raporuna göre, yılın ilk üç ayında küresel altın talebi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 1.206 tona çıktı. Bu miktar, 2016’dan bu yana birinci çeyreklerde kaydedilen en yüksek seviyeye işaret ediyor.
Raporda özellikle altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik güçlü girişlerin fiyat artışında etkili olduğu vurgulandı.
MERKEZ BANKALARI FRENE BASTI, TALEPLER PATLADI
2025’in ilk çeyreğinde merkez bankalarının altın rezervlerini artırma hızında yavaşlama dikkat çekti. Bu dönemde merkez bankaları toplam 243,7 ton altın alımı gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki çeyrekteki 344,7 tonluk alımın altında kaldı.
Öte yandan bireysel ve kurumsal yatırımcıların doğrudan altın alımlarında önemli bir artış yaşandı. Geçtiğimiz çeyrekte 344,7 ton olan yatırım amaçlı altın talebi, bu yılın ilk çeyreğinde 551,9 tona yükselerek güçlü bir ivme yakaladı.
Sikke ve külçe altın alımlarında da yükseliş sürdü. Bu kategorideki talep 325,4 ton olarak kayıtlara geçti.
ALTIN TAKI TALEBİNDE SERT DÜŞÜŞ
Altın fiyatlarındaki sert yükseliş, takı sektöründe talep daralmasına yol açtı. 2025’in ilk çeyreğinde takı için kullanılan altın miktarı, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020’den bu yana ölçülen en düşük düzeye geriledi. Raporda, yüksek fiyatların tüketici talebi üzerinde baskı yarattığı vurgulandı.
ALTIN FİYATI REKOR KIRDI
Altının 2025 yılı ilk çeyreğinde ulaştığı ortalama fiyat da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yıllık bazda yüzde 38’lik artışla altının ortalama ons fiyatı 2.860 dolar seviyesine çıktı. Bu artışta başta ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri, jeopolitik gerginlikler, borsalardaki belirsizlik ve zayıf seyreden dolar gibi faktörlerin belirleyici olduğu ifade edildi.