Altın Fiyatları, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Ons Altında 9 Yıl Sonra Bir İlk! Talep Patladı, Piyasalar Kızıştı

MERKEZ BANKALARI FRENE BASTI, TALEPLER PATLADI

2025’in ilk çeyreğinde merkez bankalarının altın rezervlerini artırma hızında yavaşlama dikkat çekti. Bu dönemde merkez bankaları toplam 243,7 ton altın alımı gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki çeyrekteki 344,7 tonluk alımın altında kaldı.

Öte yandan bireysel ve kurumsal yatırımcıların doğrudan altın alımlarında önemli bir artış yaşandı. Geçtiğimiz çeyrekte 344,7 ton olan yatırım amaçlı altın talebi, bu yılın ilk çeyreğinde 551,9 tona yükselerek güçlü bir ivme yakaladı.

Sikke ve külçe altın alımlarında da yükseliş sürdü. Bu kategorideki talep 325,4 ton olarak kayıtlara geçti.