Google Bayrak Açtı: O Uygulaması Artık Bütün Cihazlardan Silinecek

Son gelişmelere göre, Android kullanıcılarına yıllardır tanıdık gelen Google Play Oyunlar uygulaması, yakında tarihe karışabilir. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uygulamanın kaldırılacağına dair işaretler güçleniyor.

PLAY STORE YETTİ

Kullanıcıların oyun istatistiklerini takip etmesini ve başarımlarını görmesini sağlayan uygulama, zamanla işlevini büyük ölçüde yitirdi. Özellikle Play Store’a entegre edilen yeni özellikler, Play Oyunlar’ın sunduğu birçok fonksiyonu devralmış durumda. Bu durum, uygulamanın artık fazladan bir platform haline gelmesine yol açtı.

Google’ın bu kararı yeni değil; son birkaç yıldır Play Oyunlar’a güncelleme yapılmaması ve hizmet kapsamının daraltılması, bu hamlenin sinyallerini vermekteydi. Birçok kullanıcı, zaten uygulama üzerinden sunulan bilgilere doğrudan Google Play Store’dan ulaşabiliyor.

MOBİLDE AYNI İLGİYİ GÖRMEDİ

Bununla birlikte Google, 2023 yılında Play Oyunlar deneyimini masaüstü kullanıcılarına da taşıyarak Windows bilgisayarlarda Android oyunları oynamayı mümkün hale getirmişti. Uygulamanın PC sürümü, 56 ülkede erişime açılmış ve geniş kullanıcı kitlesine ulaşmıştı. Ancak mobil platformda aynı ilgiyi görememişti.

Google’ın sessizce uygulamayı sonlandırması beklenirken, teknoloji çevreleri bu hamleyi dijital temizlik ve kaynakların daha verimli kullanımı açısından doğal bir adım olarak değerlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi