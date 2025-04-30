Şanlıurfa Halfeti’de Hasat Başladı: Hem Turizme Hem Ekonomiye Büyük Katkı

Siyah renge yakın koyu mor rengiyle dikkat çeken karagül, Halfeti’nin doğal güzellikleri ve sessizliğiyle birleşince bölgeye olan ilgiyi artırıyor. Yılın bu döneminde karagülü görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler Halfeti’ye akın ediyor. Yetiştiriciler ise iklim ve toprak yapısına uygun olarak yalnızca Halfeti’de yetişen bu özel çiçeğin üretimini artırmak ve korunmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TURİZME VE EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, karagülün ilçe tanıtımı ve ekonomiye katkısı açısından önem taşıdığını ifade etti. Arıkan, karagülün kolonyadan parfüme, sabundan çikolataya, reçelden şerbete kadar pek çok ürüne dönüştürüldüğünü belirterek, bu ürünlerin hem ilçenin tanıtımına katkıda bulunduğunu hem de ülke ekonomisine değer kattığını söyledi.

YILDA İKİ KEZ HASAT YAPILIYOR

Karagül üreticisi Devrim Tutuş, karagülden kolonya, lokum, kahve, sabun ve dondurma gibi ürünler ürettiklerini aktardı. Tutuş, sabahın erken saatlerinde başlayan hasatla topladıkları gülleri, Yeni Halfeti’de bulunan fabrikalarında işlediklerini belirtti. Karagülün yılda iki kez, ilkbahar ve sonbaharda yaklaşık 18-20 gün süren hasat dönemine sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA