Şanlıurfa Halfeti’de Hasat Başladı: Hem Turizme Hem Ekonomiye Büyük Katkı

Halfeti’de yalnızca bu bölgeye özgü olarak yetişen karagülün hasadı başladı. Seralarda özenle yetiştirilen karagül, çiçekten lokuma, kahveden sabuna kadar birçok ürüne dönüştürülerek farklı sektörlerde değerlendiriliyor. Bu sayede hem tarımsal üretime hem de bölge turizmine katkı sağlanıyor.

Şanlıurfa Halfeti’de Hasat Başladı: Hem Turizme Hem Ekonomiye Büyük Katkı

Siyah renge yakın koyu mor rengiyle dikkat çeken karagül, Halfeti’nin doğal güzellikleri ve sessizliğiyle birleşince bölgeye olan ilgiyi artırıyor. Yılın bu döneminde karagülü görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler Halfeti’ye akın ediyor. Yetiştiriciler ise iklim ve toprak yapısına uygun olarak yalnızca Halfeti’de yetişen bu özel çiçeğin üretimini artırmak ve korunmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Halfeti’de Hasat Başladı: Hem Turizme Hem Ekonomiye Büyük Katkı - Resim : 1

TURİZME VE EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, karagülün ilçe tanıtımı ve ekonomiye katkısı açısından önem taşıdığını ifade etti. Arıkan, karagülün kolonyadan parfüme, sabundan çikolataya, reçelden şerbete kadar pek çok ürüne dönüştürüldüğünü belirterek, bu ürünlerin hem ilçenin tanıtımına katkıda bulunduğunu hem de ülke ekonomisine değer kattığını söyledi.

YILDA İKİ KEZ HASAT YAPILIYOR

Karagül üreticisi Devrim Tutuş, karagülden kolonya, lokum, kahve, sabun ve dondurma gibi ürünler ürettiklerini aktardı. Tutuş, sabahın erken saatlerinde başlayan hasatla topladıkları gülleri, Yeni Halfeti’de bulunan fabrikalarında işlediklerini belirtti. Karagülün yılda iki kez, ilkbahar ve sonbaharda yaklaşık 18-20 gün süren hasat dönemine sahip olduğunu ifade etti.

Arabası Olan Milyonları İlgilendiriyor! Bugün Son Gün, 140 Bin Lira para Cezası VarArabası Olan Milyonları İlgilendiriyor! Bugün Son Gün, 140 Bin Lira para Cezası VarEkonomi

Altın Fiyatları, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Ons Altında 9 Yıl Sonra Bir İlk! Talep Patladı, Piyasalar KızıştıAltın Fiyatları, Gram Altın, Çeyrek Altın ve Ons Altında 9 Yıl Sonra Bir İlk! Talep Patladı, Piyasalar KızıştıEkonomi

Kaynak: İHA

Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Flaş Faiz Mesajı Merkez Bankası Başkanı'ndan Flaş Faiz Mesajı
YARISI BİZDEN KAPMANYASI 2025: Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanyasında Hibe Tutarı ve Taşınma Yardımı Ne Kadar Oldu? Yarısı Bizden Kentsel Dönüşümde Hibe Tutarı ve Taşınma Yardımı Ne Kadar Oldu?
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Marka Ne Kadar İndirim Yapacak?
SSK Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşı Yeniden Hesaplandı! İşte Güncel Rakamlar... SSK Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşı Yeniden Hesaplandı! İşte Güncel Rakamlar...
Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı