YARISI BİZDEN KAPMANYASI 2025: Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanyasında Hibe Tutarı ve Taşınma Yardımı Ne Kadar Oldu?

İstanbul’daki riskli binaların yerinde ve güvenli şekilde dönüştürülmesini amaçlayan "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında sağlanan mali destekler artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampanyaya ilişkin yeni destek rakamlarını AKP grup toplantısında açıkladı. Buna göre hem hibe hem kredi miktarı yükseltilirken, taşınma desteğinde de artışa gidildi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA YENİ DESTEK TUTARLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre:

Hibe desteği: 700 bin TL’den 875 bin TL’ye çıkarıldı

Kredi desteği: 700 bin TL’den 875 bin TL’ye yükseltildi

Taşınma yardımı: 100 bin TL’den 125 bin TL’ye artırıldı

Bu güncellemelerle birlikte İstanbul’daki bir konut için toplam destek tutarı 1 milyon 875 bin TL seviyesine ulaştı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

"Yarısı Bizden Kampanyası", Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’un 39 ilçesini kapsayacak şekilde yürütülüyor. İlk başvurular 26 Nisan – 2 Haziran 2023 tarihleri arasında alınmış ve 106 bini aşkın bina için başvuru yapılmıştı.

Yeni başvuru dönemi ise 9 Ağustos 2024 itibarıyla başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruların artık süre sınırlaması olmaksızın kabul edileceğini açıkladı. 11 Ekim 2024’te duyurulan güncellemeyle de alan bazlı dönüşümde uzlaşma sağlanması halinde bakanlık destek vereceğini duyurdu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NASIL YAPILIYOR?

İstanbul’daki dönüşüm süreci iki model üzerinden yürütülüyor:

Yüklenici Modeli: Hak sahipleri bir müteahhit firma ile anlaşma yaparak dönüşüm sürecine giriyor. Bakanlık, bu dönüşüm için doğrudan finansman desteği sağlıyor.

Bakanlık Destekli Model: Bakanlık, hak sahipleriyle doğrudan sözleşme imzalayarak hibe ve kredi desteği sağlıyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yapı, İstanbul’da yer almalı ve riskli olarak tespit edilmiş olmalı.

Yeni yapılacak bina, otopark ve sığınak hariç tutulduğunda, eski binanın 1.5 katını geçmemeli.

Risk tespiti, bakanlıkça lisanslandırılmış kuruluşlar tarafından yapılmalı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU

Başvuru için e-Devlet üzerinden işlem yapılması zorunlu değil. Süreç şöyle ilerliyor:

Kat irtifakı kurulduktan sonra ilçe belediyesine başvuru yapılır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte hak sahipleri ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

YARISI BİZDEN KAMPANYASININ ÖDEME AŞAMALARI NELER?

Destek ödemeleri, yüklenici firmaya dört farklı aşamada yapılır:

Başlangıçta: %30

Taşıyıcı sistem tamamlandığında: %30

Sıva aşamasında: %30

Yapı kullanım izni alındığında: %10

Bu sayede süreç düzenli kontrol edilir ve ödemeler adım adım yapılır.

Kaynak: Haber Merkezi