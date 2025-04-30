Neredeyse Hepsi Bundan Şikayetçi! Yüzde 600 Zam İsteği İsyan Ettirdi

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) mart ayı anketine göre, markalı perakende sektöründe en büyük sorun hâlâ kira artışları. Ticari mülklerde 10 yılı dolduran kontratlar için yüzde 600’e kadar çıkan kira artış talepleri, sektörün en çok şikayet edilen başlığı olmayı sürdürüyor. BMD Başkanı Sinan Öncel, “Biz her ay yaptığımız düzenli anketlerle üyelerimizin, yani markalı perakendenin nabzını tutuyoruz. Fahiş kira artışı talepleri 2023'ten bu yana en çok şikayet edilen sorunlar listesinde ilk sıradaki yerini koruyor” açıklamasında bulundu.

YÜZDE 91'İ ŞİKAYETÇİ

Öncel, yapılan tüm girişimlere rağmen bu soruna kalıcı bir çözüm bulunamadığını ve enflasyonla mücadeleye de zarar verdiğini belirtti. 2023’te BMD üyelerinin yüzde 89’u bu durumdan şikayetçiyken, 2024’te oran yüzde 91’e yükseldi. Mart ayı anketine göre ise üyelerin yüzde 87’si kira artış taleplerinden hâlâ rahatsız. Kira artışlarının yanı sıra turist alışverişindeki düşüş ve işçilik maliyetinin artışı da sektörün ilk üç sorunu arasında yer aldı.

'SEBEPSİZ FESİH' İÇİN DÜZENLEME TALEBİ

Yerli müşteri harcamalarının daralması (yüzde 55) ve AVM’lerde şeffaflaşamayan ortak alan giderleri (yüzde 43) ise ankette ilk beş sorunun diğer başlıklarını oluşturdu. Öncel, bu sorunların sadece AVM’lerle sınırlı kalmadığını, tüm kiralık ticari alanları ilgilendirdiğini vurguladı. Ayrıca, Borçlar Kanunu’nda mülk sahibine tanınan "sebepsiz fesih" hakkının yüksek enflasyon ortamında fiyatları artırıcı bir etki yarattığını söyleyerek, bu konuda acil düzenleme çağrısını yineledi. Öncel, "Borçlar Kanunu'nda mülk sahibine tanınan 'sebepsiz fesih' hakkı özellikle yüksek enflasyon döneminde maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları yukarı itiyor. Soruna kalıcı çözüm için acil düzenleme yapılması yönündeki talebimizi bir kez daha yinelemek istiyorum." açıklamasında bulundu.

2025’in ilk iki ayında markalar hem ciro hem satış adedi açısından zorlanırken, Ramazan Bayramı öncesindeki alışveriş hareketliliğiyle mart ayı kısmen daha iyi geçti. Anket sonuçlarına göre markaların yüzde 68’i martta ciro artışı yaşarken, yüzde 59’u ise adet bazında artış bildirdi. Ancak bu artışların çoğu enflasyonun altında kaldı. Öncel, “Mart ayında yüksek oranlı indirimlerle markalarımızın yüzde 68'i cirolarında artış olduğunu beyan etti. Adet satışında artış olan üyelerimizin oranı yüzde 59 düzeyinde kaldı” dedi.

Kaynak: AA