Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Flaş Faiz Mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TCMB'nin 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

'ENFLASYON YAVAŞLAMA EĞİLİMİNDE'

Son dönemde artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler 2025 yılında küresel büyüme üzerine aşağı yönlü riskleri artırdığını ifade eden Karahan, hizmet enflasyonunun Ocak ayında bir miktar yükseldiğini ancak Şubat ve Mart aylarında belirgin yavaşlama eğilimine girdiğine dikkat çekti.

Türk Lirası'ndaki değer kaybının sınırlı kalmasının enflasyonist baskıları azalttığını belirten Karahan, likidite koşullarını yakından izlemeye ve etkili şekilde kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

'BELİRGİN BOZULMA OLURSA PARA POLİTİKASINI SIKILAŞTIRACAĞIZ'

Karahan, enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngördükleri takdirde para politikasını sıkılaştıracaklarını dile getirerek, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme için ön koşuldur, Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi