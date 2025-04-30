Milli Emlak KDV'den Muaf Arsa Fırsatını Duyurdu: 80 Bin Lirası Olan Tapuyu Kapacak

İhale kapsamındaki taşınmazlardan biri Çanakkale’nin Çan ilçesinde, diğeri ise Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yer alıyor. Her iki taşınmaz da yüzde 100 hazine mülkiyetinde olup yatırımcıların ilgisini çekebilecek nitelikte.

ÇANAKKALE'DE SATIŞ BİLGİLERİ



Çanakkale’nin Çan ilçesinde satışa sunulan taşınmaz, toplam 20 bin 251,92 metrekare büyüklüğe sahip. Tahmini satış bedeli 2 milyon 734 bin TL olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyenlerin 546 bin 800 TL teminat yatırmaları gerekiyor. Satış ihalesi 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

Taşınmaza ilişkin detaylar:

Yüzölçümü: 20.251,92 m²

İhale Bedeli: 2.734.000 TL

Teminat: 546.800 TL

İhale Tarihi ve Saati: 09/05/2025 – 13:30

İhale Yeri: Çanakkale / Çan

İmar Durumu: İmarsız

İletişim:– Tel: (286) 412 10 93

ANTALYA'DA ARSA SATIŞI BİLGİLER

KDV muafiyetli satışa çıkarılan bir diğer arazi, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yer alıyor. 536,41 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın ihale bedeli 805 bin TL, teminat bedeli ise 80 bin 500 TL olarak açıklandı. Bu taşınmazın satışı ise 28 Nisan 2025 tarihinde saat 09.45’te yapılacak.

Taşınmaza dair teknik bilgiler:

Yüzölçümü: 536,41 m²

İhale Bedeli: 805.000 TL

Teminat: 80.500 TL

İhale Tarihi ve Saati: 28/04/2025 – 09:45

İhale Yeri: Antalya / Korkuteli

İmar Durumu: İmarsız

İletişim: – Tel: (242) 237 84 00 / Dahili: 2957 – 2958

Yatırımcılar, taşınmazlarla ilgili detaylı bilgiye ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin web sitelerinden ulaşabilir. İhaleye katılmak isteyenlerin belirlenen tarihlerde yerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi