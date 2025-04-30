Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son faiz artışı kararının ardından bankalar arasında mevduat faizleri konusunda rekabet yeniden alevlendi. 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 50 sınırına dayanırken, özellikle yüksek tasarrufa sahip yatırımcılar için dikkat çeken kazanç fırsatları oluştu.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası’nın politika faizini yukarı çekmesiyle birlikte, bankalar da müşterilerini elde tutabilmek adına faiz oranlarını güncelledi. Nisan ayı sonunda ulaşılan seviyelere göre, 1 milyon TL’lik birikimini mevduat hesabında değerlendiren vatandaşlar, yalnızca 1 ayda 37 bin TL'nin üzerinde net kazanç elde edebiliyor.
YÜKSEK FAİZ AYLIK MAAŞ GİBİ
Mevduat faizlerindeki bu yükseliş, büyük meblağlarla yatırım yapanlar için adeta düzenli gelir kaynağına dönüştü. Bazı bankalarda sunulan oranlar, 1 aylık getirisiyle ortalama maaş seviyelerine yaklaşarak dikkat çekiyor. Bu durum, küçük yatırımcıları da harekete geçirdi. Mevduat hesabı dışında alternatif faizli ürünlere yönelim arttı.
UZMANLAR UYARDI
Finans uzmanları ise yatırımcıları sadece nominal getiriye odaklanmamaları konusunda uyarıyor. Yüksek faiz oranları kısa vadede cazip görünse de, enflasyon karşısındaki reel kazancın dikkatle değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Özellikle yüksek enflasyon ortamında alım gücünün korunması açısından net getirilerin önemi vurgulanıyor.
Nisan 2025 itibarıyla bankaların sunduğu güncel faiz oranları, tasarruf sahipleri açısından yeni fırsatlar sunarken, ekonomideki faiz-fiyat dengesi üzerindeki etkileri de yakından izlenmeye devam ediyor.