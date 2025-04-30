Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı

YÜKSEK FAİZ AYLIK MAAŞ GİBİ

Mevduat faizlerindeki bu yükseliş, büyük meblağlarla yatırım yapanlar için adeta düzenli gelir kaynağına dönüştü. Bazı bankalarda sunulan oranlar, 1 aylık getirisiyle ortalama maaş seviyelerine yaklaşarak dikkat çekiyor. Bu durum, küçük yatırımcıları da harekete geçirdi. Mevduat hesabı dışında alternatif faizli ürünlere yönelim arttı.