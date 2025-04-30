Arabası Olan Milyonları İlgilendiriyor! Bugün Son Gün, 140 Bin Lira para Cezası Var

UTTS kapsamında, kiralama yoluyla edinilen ya da işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara TTB taktırılması zorunlu tutuluyor. Bu zorunluluğa uymayanlara ilk tespitte 14 bin TL idari para cezası uygulanacak. Tespitlerin tekrarlanması halinde ceza tutarı kademeli olarak artacak ve altıncı tespitte 140 bin TL’ye kadar yükselecek.