Arabası Olan Milyonları İlgilendiriyor! Bugün Son Gün, 140 Bin Lira para Cezası Var
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için tanınan süre sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla hayata geçirilen uygulamada, bugün itibarıyla kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlamayan mükellefler özel usulsüzlük cezalarıyla karşılaşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
UTTS kapsamında, kiralama yoluyla edinilen ya da işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara TTB taktırılması zorunlu tutuluyor. Bu zorunluluğa uymayanlara ilk tespitte 14 bin TL idari para cezası uygulanacak. Tespitlerin tekrarlanması halinde ceza tutarı kademeli olarak artacak ve altıncı tespitte 140 bin TL’ye kadar yükselecek.
BİREYSEL ARAÇLARA ZORUNLULUK BULUNMUYOR
1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek bireysel araçlar için TTB taktırma yükümlülüğü kaldırıldı. UTTS montaj fiyatı ise 2025 yılında yüzde 28,50 oranında artırılarak 2.326,21 TL + KDV olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl bu bedel 1.810 TL + KDV seviyesindeydi.
SİSTEMDE YOĞUNLUK VE ARIZA ŞİKAYETLERİ ARTTI
Geçiş sürecinin son gününde sistemde teknik aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, bayilerde TTB cihazı stoklarının tükendiği ve yoğunluk nedeniyle işlemlerin aksadığı bildiriliyor. TTB montaj işlemleri ülke genelindeki yetkili montaj firmaları tarafından gerçekleştiriliyor.
AKARYAKIT HARCAMALARI BELGE GEÇERSİZ SAYILACAK
UTTS Uygulama Genel Tebliği’ne göre, 30 Nisan 2025’e kadar TTB montaj işlemi tamamlanmamış taşıtlara ilişkin akaryakıt harcamaları için düzenlenen belgeler, Vergi Usul Kanunu’nun 227’nci maddesi gereği hiç düzenlenmemiş sayılacak. Ayrıca UTTS kapsamında belgelendirilmeyen akaryakıt harcamaları gider olarak gösterilemeyecek.