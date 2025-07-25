Ciğerlerimiz Yanıyor! Karabük ve Eskişehir Alev Alev, Antalya'nın Üç İlçesinde Aynı Anda Yangın Başladı

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Ülkenin dört bir yanında orman yangınları ciğerimizi yakıyor. Farklı noktalarda çıkan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir ve Bilecik illerinin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

İşte 25 Temmuz orman yangınlarında dakika dakika yaşananlar...

12.20 KISMEN KONTROL ALTINDA

Muratpaşa Güzeloba Mahallesi'ndeki yangının ise kısmen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının başladığı, rüzgarın etkisiyle yangının tekrar büyümemesi için ekiplerin yoğun çaba gösterdiği belirtildi.

12.00 EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangınların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangınlara 8 helikopter, 32 arazöz, 186 personelle müdahale edildiği kaydedildi.

11.50 İKİ İL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya İzmir ve Bilecik illerinin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"27 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında; yangına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere; AFAD tarafından 1.191 personel ve 198 Arama/Kurtarma aracı, Jandarma Genel Komutanlığımızdan 8 bin 953 Personel ve 18 hava aracı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden 1.675 Personel, 3 Helikopter ve 129 TOMA, Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan 237 personel görev aldı. Meydana gelen orman yangınlarında 120 mahalleden vatandaşlarımız tedbir amacıyla güvenli bölgelere alındı.

Kontrol altına alınan ve tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı. Yangınlar nedeniyle; 9 ilde 1.157 bina, 1.458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Bilecik ve İzmir illerimizde “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi. İzmir’de 56, Bilecik’te 26, Sakarya’da 3 olmak üzere toplamda 3 ilimizde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildi.

AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderildi. Defterdarlık ekipleri tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarına göre 7 ilimizde 396 haneye; AFAD tarafından 76 milyon 810 bin 766 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon 85 bin TL ödeme yapıldı.

Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından yapılan tespitlerde; 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovan telef olduğu belirlendi.

01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Yangın Olaylarıyla İlgili; Jandarma Genel Komutanlığınca; 01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında 34 ilimizde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin olarak; 25’i tutuklandı, 47’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğünce; 01 Mayıs - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 56 orman yangınına ilişkin; 2’si tutuklandı, 2’sine adli kontrol kararı verildi.

Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor."

11.25 ESKİŞEHİR'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerinde 22 Temmuz sabahı saat 08.30’da başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Afyonkarahisar sınırına ulaşmıştı. Yangın, geçtiğimiz günlerde İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı.

Günlerdir devam eden orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

11.10 ANTALYA'DA ÜÇ NOKTADA YANGIN

Antalya'da üç ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede ekipler yangına müdahale ediyor.

Antalya’nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı



📌Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor pic.twitter.com/GIoGtwWIpa — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 25, 2025

Aynı saatlerde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde de yangın çıktı. Geçen haftalarda da yangın çıkan bu noktada büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale başladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde orman yangını çıktı



📌Ekiplerin müdahalesi sürüyor pic.twitter.com/AWKcUgpjmn — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 25, 2025

Manavgat ilçesi Değirmenli Mahallesi’nde evlere yakın bölgede çalılık alanda yangın çıktı. Yangına kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Ekipler, yangının tarım arazisinden başlayarak yolun üst tarafında bulunan ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.

11.00 MERSİN YANGINI KONTROL ALTINDA

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Karaçukur Mahallesi Sazbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 söndürme helikopteri, 11 arazöz ve su tankları yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da ekiplerin çalışmalarını sahada takip etti. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma işlemi başlatıldı.

10.30 KARABÜK'TEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, üçüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangın bölgelerinde gece inceleme yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınları nedeniyle 14 köyün tahliye edildiğini, Kamış köyünde bazı evler, samanlık ve ahırların zarar gördüğünü bildirmişti.

10.00 BİLECİK YANGINI KONTROL ALTINDA

Bilecik'te 5 gün önce başlayan orman yangını bu sabah itibariyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Geyve'de 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. İlçede 5 günde Kazancı, Büyükyenice, Kızılöz, Selçik köyleri tedbir amaçlı boşlatılırken, 3 bağ evi kül olmuştu. Dün Paşalarboğazı mevkiinde alevler havadan müdahale ile söndürülürken, Medetli köyünde yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Bilecik Valisi Sayın Faik Oktay Sözer, "Kasımlar Köyü sınırlarında çıkan orman yangını, ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sahada görev yapan ekiplerimize de kolaylıklar diledik. Soğutma çalışmaları sahada titizlikle devam etmektedir" dedi.

02.45 AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlarla mücadele için çalışan ekipler ve yapılan tahliyeler hakkında açıklama yaptı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar Karabük başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmaları, Orman Teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan devam ediyor. Yangınlara karşı mücadele kapsamında; 4 bin 231 personel 45 hava aracı ve bin 236 kara aracı görev yapıyor. AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkan yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Başkan yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve AFAD Daire Başkanları da yangının meydana geldiği illere gitmek suretiyle süreci yerinde takip ederek yürütülen çalışmaların koordinasyonuna destek sağlıyor.

AFAD, muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla; Sakarya ili Geyve ilçesine bağlı 3 mahalleden 350, Bilecik ili Osmaneli ilçesine bağlı 7 köyden bin 105, Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı 1 mahalleden 58, İzmir ili Bayındır ilçesine bağlı 1 mahalleden 100, Karabük ili Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki 14 mahalleden bin 6 olmak üzere toplam 2 bin 619 vatandaşın ise güvenli bölgelere alındığını açıkladı. Ayrıca Sakarya-Geyve / Bilecik-Osmaneli ilçelerinde yangın nedeniyle 4 bin 84 küçükbaş ve bin 796 büyükbaş hayvan; Eskişehir-Seyitgazi / Afyonkarahisar-İhsaniye ilçelerinde yangın nedeniyle 110 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 6 bin 10 hayvanın güvenli bölgeye alındığını bildirdi.

02.15 VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde etkili olan yangınlar nedeniyle 14 köyün tahliye edildiğini, 613 hanenin boşaltıldığını ve bu hanelerde yaşayan bin 6 vatandaşın güvenli bölgelere yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Yavuz, yaptığı değerlendirmede, Ovacık ilçesindeki Kışla Köyü ile Safranbolu ilçesindeki Çavuşlar Mahallesi'nde neredeyse eş zamanlı başlayan yangınların, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayıldığını ve hem Ovacık hem de merkez ilçeye bağlı bazı köyleri tehdit ettiğini söyledi. Yangına müdahalenin sarp, kayalık ve vadilerle kaplı arazide güçlükle sürdürüldüğünü belirten Yavuz, "İki yangının neredeyse aynı saatlerde başlamış olması insan gücümüzü ve ekipmanımızı iki bölgeye birden dağıtmamıza neden oldu. Ancak tüm ekiplerimiz büyük bir fedakârlıkla çalışıyor" dedi.

Vali Yavuz, tahliye edilen köylerden yalnızca Kamış Köyü’nde bazı evler, ahırlar ve samanlıkların yangından zarar gördüğünü, bu köyde 20 bağımsız bölümün etkilendiğini belirtti. Diğer köylerin tamamen önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildiğini vurguladı. Tahliye edilen vatandaşların bir bölümünün Ovacık ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kampında, bir kısmının ise Karabük merkezdeki yurtlarda ve yakınlarının evlerinde misafir edildiğini kaydeden Yavuz, "Yangını tamamen kontrol altına alıp soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra vatandaşlarımızı güvenli şekilde evlerine yerleştireceğiz" diye konuştu.

Yangınlara toplam 363 araç ve bin 386 personelin müdahale ettiğini aktaran Vali Yavuz, dumandan etkilenen 5 personelin tedavi edilerek görevlerine döndüğünü, ayrıca Kışla Köyü'ndeki yangınla ilgili bir kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Yavuz, "Evleri zarar gören vatandaşlarımıza konteyner sevkiyatı başladı. Acil destek ödenekleri hesaplara yatırıldı. Devletimiz vatandaşını asla yalnız bırakmayacak, kimse mağdur edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

01.45 MUHTAR EKİPLERE ÇORBA İKRAM ETTİ

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yangının yeniden alevlendiği köyde muhtar yangına yardıma gelenlere çorba yaptı ve onlara ikram etti.

Muhtar Par özverili mücadele için herkese müteşekkir olduğunu belirterek, "Köyümüze, çevremize ve bize desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Ben ve köylüm de elinden geleni yaparak buraya gelenlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

İlçeye bağlı Kışla Köyü Pazaryeri Mahallesi'nde tedbir amacıyla 95 hane tahliye edildi.

23.10 YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ

Karabük’ün Ovacık ilçesinde dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Yangının tehdit ettiği Kışlapazarı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA