Öğrencilerden Sosyal Hizmet Merkezlerine Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle Türkiye genelinde öğrenciler Sosyal Hizmet Merkezlerini ziyaret etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Öğrencilerden Sosyal Hizmet Merkezlerine Ziyaret
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında farklı bakanlıklar ve kuruluşlarla iş birliği yaparak yurt genelindeki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapılarak, ortaokul öğrencilerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerini ziyaret etmelerine yönelik program hayata geçirildi.

Öğrencilerin ailelere sunulan sosyal hizmet modelleri hakkında bilgi edinmeleri, toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesi, aile olmanın önemi ve sosyal hizmet alanlarına yönelik farkındalık kazanmaları amaçlanan program kapsamında, ortaokul öğrencileri 81 ilde 232 Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret etti.

Bakanlık koordinasyonunda planlanan ziyaretlerde öğrenciler, sosyal hizmet merkezlerindeki uzman personel eşliğinde bilgilendirme sunumlarına katılırken, soru-cevap oturumları ile de sosyal hizmet süreçlerine dair merak ettikleri konularda bilgi edindiler.

Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen Sosyal Hizmet Merkezi ziyaretlerinde, öğrencilerin aile kurumunun önemine dair bilinç kazanmalarına katkı sağlandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı
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